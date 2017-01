La Policía difunde la primera imagen del autor del atentado de Estambul

Las fuerzas de seguridad turcas difundieron ayer la primera imagen del autor del atentado contra la discoteca Reina en Estambul, mientras siguen con la búsqueda y se van conociendo detalles sobre su actuación en la madrugada del 1 de enero por boca de quienes sufrieron el ataque, como que disparó contra los heridos o que parecía conocer de antemano el lugar.

El libanés François al Asmar, que resultó herido en el brazo y se ocultó tras una mesa, se hizo el muerto tras ver cómo el atacante disparaba a los heridos que estaban en el suelo. “Hizo un disparo, así que pensamos, pensé, que era alguien enfadado o un borracho pero unos segundos después, escuchamos una ametralladora”, contó desde la cama de un hospital.



una explosión

“En cuanto entró en el club, comenzó a disparar y no paró. Estuvo disparando sin parar durante 20 minutos al menos”, explicó Younis Turk, un ciudadano francés de origen turco. “Pensábamos que eran varios porque no paraba. Y también hubo algún tipo de explosión, lanzó algún explosivo”, precisó.

El club Reina se encuentra situado a orillas del Bósforo y es frecuentado tanto por turcos acomodados como por turistas extranjeros, de ahí el que entre los 39 muertos y 69 heridos figuren ciudadanos de múltiples nacionalidades, especialmente de los países de la zona.

Según un informe forense citado por el diario “Milliyet”, algunas de las víctimas presentaban disparos a muy corta distancia o a quemarropa.

Mehmet Yilan, que trabajaba como camarero en el club desde hace doce años, aseguró que el atacante disparó deliberadamente contra las zonas más concurridas del club, situado en el barrio de Ortakoy, donde hay numerosos cafés y restaurantes.

“Irrumpió e inmediatamente se dirigió hacia las personas a la izquierda, que suele estar siempre más lleno me pregunto si vino aquí antes porque parecía conocer dónde ir”, relató Yilan, precisando que su jefe gritó a la gente que huyera.

“Estaba disparando al azar pero apuntando a la parte superior del cuerpo. No solo quería herirles”, subrayó. Yilan escapó hacia una estancia posterior junto con cinco clientes y otros dos empleados, luego bajaron a una terraza al borde del agua. Pese a las frías temperaturas, algunas personas saltaron al agua para escapar de los disparos.

Por su parte, los expertos consultados por el diario “Hurriyet” parecen coincidir en que el autor del atentado, que ha sido reivindicado por Estado Islámico, era un profesional con formación en el manejo de armas.

Mientras, la Policía publicó una primera foto del atacante, que se cree que podría ser de Uzbekistán o Kirguistán, si bien otros medios de comunicación apuntan a que podría proceder de la región china de Xinjiang.

Al parecer, según la reconstrucción de los hechos que hace “Hurriyet”, el atacante llegó hasta el barrio donde se encuentra el club en un taxi procedente del distrito de Zeytinburnu, pero se bajó antes debido al intenso tráfico.