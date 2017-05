Le Pen acusa a Macron de evasión fiscal tras perder en el cara a cara del debate electoral

El rumor de que el candidato socioliberal a la Presidencia de Francia Emmanuel Macron tuvo una cuenta en un paraíso fiscal para evadir impuestos, agitado por la extrema derecha, marcó ayer la campaña, un día después del debate que le enfrentó a Marine Le Pen en un cara a cara televisado, en el que resultó vencedor Macron, según las encuestas.



La alusión de Le Pen durante el debate amplificó el rumor por lo que Macron presentó ayer una querella por falsificación y difusión de documentos falsos destinados a influir en las elecciones, que a su vez motivó que la Fiscalía de París abriera una investigación preliminar. Aunque la denuncia no señala de forma directa a Le Pen, el equipo de campaña de Macron está convencido de que su rival quiere alimentar ese rumor como último recurso para enjugar la amplia ventaja que su rival tiene en los sondeos de cara a la segunda vuelta del próximo domingo.



Información “falsa”

El propio candidato aseguró ayer que es un clásico de la extrema derecha, la de lanzar una información falsa en las redes sociales para dar a su candidata la oportunidad de utilizarla.



“Espero que no conozcamos que usted tiene una cuenta ‘offshore’ en las Bahamas”, le espetó Le Pen a su rival durante el debate, poco después de que el rumor hubiera comenzado a difundirse a través de las redes sociales.

Macron respondió que es ella quien tiene cuentas pendientes con la justicia, en referencia a los empleos presuntamente ficticios en el Parlamento Europeo que investigan los tribunales. Pero el rumor ya había cobrado forma y el candidato socioliberal decidió contrarrestarlo tanto en los tribunales como en el terreno mediático. Tras presentar la querella, su equipo de campaña difundió elementos para desenmascarar lo que han calificado de “superchería”, mientras que, de forma sibilina, sus rivales seguían alimentando la duda.



Además, ayer el expresidente de Estados Unidos Barack Obama mostró su apoyo al candidato socioliberal a la Presidencia de Francia, Emmanuel Macron, al que considera defensor de los valores franceses y europeos

Emmanuel Macron se enfrentó en el debate electoral de anoche no solo a una dura contrincante que se sitúa en las antípodas de su pensamiento, Marine Le Pen, sino sobre todo al escrutinio de millones de franceses que medían su talla presidencial.



A tenor de las primeras encuestas y de la opinión de los expertos, el aspirante socioliberal a la presidencia francesa superó con holgura el doble desafío. Los 20 puntos que todavía mantiene de distancia sobre Le Pen en los sondeos hacen improbable la victoria de la ultraderechista en la segunda vuelta del domingo. El exministro de Economía tenía la obligación adicional de ofrecer una imagen contundente.