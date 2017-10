La oposición de Venezuela no revela si va a presentar algún candidato a las elecciones municipales

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mantuvo el suspense sobre su decisión de participar o no en la elección de alcaldes que se celebrará en diciembre, tras el revés sufrido el pasado día 15 en los comicios regionales.

La MUD, una alianza de partidos que se oponen al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, no comunicó una decisión conjunta frente a este nuevo escenario, por lo que se verá obligada a anunciar su decisión hoy, el único día que estableció el Consejo Nacional Electoral (CNE) para postular candidatos.

Estas votaciones, igual que las últimas en las que el chavismo obtuvo 18 de las 23 gobernaciones, estarán regidas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas y considerado ilegítimo por la MUD y parte de la comunidad internacional.

Esta junta chavista también obligó a cuatro gobernadores electos de la oposición a subordinársele para poder asumir sus cargos, y convocó una nueva elección de gobernador en el estado Zulia (oeste, limítrofe con Colombia) después de que el ganador en la reciente contienda, Juan Pablo Guanipa, se negara a presentarse ante el suprapoder.

Guanipa dijo que si algún opositor inscribe su nombre para la gobernación del Zulia, uno de los estados más ricos de Venezuela, incurriría en “traición”.



Reforma del CNE

Mientras tanto, los partidos Primero Justicia (PJ), del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, y Voluntad Popular (VP), del opositor Leopoldo López (en situación de arresto domiciliario), –dos de las principales fuerzas que integran la MUD– adelantaron su rechazo a participar en elecciones hasta que no sea reformado el CNE.

La otra dupla poderosa de la MUD la componen los partidos Acción Democrática (AD), donde militan los cuatro gobernadores que juraron sus cargos ante la ANC, y Un Nuevo Tiempo (UNT), una organización con mayor presencia en el estado Zulia y partidaria de las iniciativas de diálogo propuestas por Maduro.

Estos dos partidos guardaron silencio respecto de las elecciones de alcaldes, cuya fecha precisa de celebración aún no fue anunciada por el Poder Electoral.

Algunas fuentes aseguran que las directivas de las formaciones PJ y VP están inclinadas a ratificar su decisión de no participar en estas nuevas votaciones, mientras que otras fuentes de UNT y AD señalaron que la decisión final no fue tomada en estos partidos y que, por tanto, se desconocen detalles.

Mientras tanto otros partidos pequeños del antichavismo salieron al paso de manera individual y principalmente a través de las redes sociales.

Es el caso de la formación Avanzada Progresista (AP) que ya manifestó su intención de seguir la “ruta electoral” y anunció incluso algunos de sus candidatos para diciembre. Por otro lado, Alianza Bravo Pueblo (ABP) y Vente Venezuela las rechazaron.