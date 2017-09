Un ministro venezolano acusa al Gobierno de España de apoyar “los crímenes” de la oposición contra Maduro

El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó al Gobierno de España de apoyar “los crímenes” que atribuye a la “derecha extremista venezolana”, a la que califica también como “los protegidos políticos” del Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy.

En varios mensajes publicados en su cuenta personal de Twitter, el titular de Exteriores del Gobierno de Nicolás Maduro acusa a Rajoy de “agredir la dignidad venezolana, representando el peor pasado colonial” por recibir en el palacio de La Moncloa de Madrid al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, y al vicepresidente de la cámara, Freddy Guevara, ambos opositores a Maduro.

En su crítica al Gobierno español, Arreaza recuerda que Rajoy se encuentra “acosado por los más graves escándalos de corrupción” de la historia de España, según el ministro de Exteriores venezolano, y le responsabiliza de batir un “récord de desempleo y desahucios” desde que alcanzara el poder en 2011.

“Es el Gobierno que más daño ha hecho al pueblo español, y pretende dar lecciones de democracia a la Patria de Bolívar”, escribió Arreaza, que también ataca al presidente de Francia, Emmanuel Macron, por recibir este pasado lunes a los opositores que se encuentran en Europa.

Según Arreaza, Macron “subordina su política hacia Venezuela a la política exterior injerencista de Donald Trump”, y critica “el tono arrogante y prepotente” de la Presidencia de Francia. “Trata de rememorar épocas imperiales superadas”, apostilla el ministro de Maduro.

Recepción

Lilian Tintori, esposa del líder opositor venezolano privado de libertad Leopoldo López, agradeció al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que escuche a la Venezuela “que quiere democracia, paz y libertad”.

“Gracias Presidente @marianorajoy por escuchar la voz del pueblo venezolano que quiere Democracia, Paz y Libertad”, escribió en Twitter Tintori, junto a una imagen del jefe del Gobierno español con el presidente y el vicepresidente del Parlamento venezolano, en manos de la oposición, durante su reunión de ayer.

El presidente de la Cámara venezolana, Julio Borges y el vicepresidente, Freddy Guevara, fueron recibidos en la capital de España por Rajoy en la segunda jornada de una gira europea que comenzó el lunes en París, donde los dos dirigentes opositores se reunieron con el presidente francés Emmanuel Macron.

El viaje de los dos políticos venezolanos continuará hoy con una reunión con la canciller alemana, Angela Merkel, en Berlín, y terminará el jueves con su encuentro en Londres con los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Theresa May y Paolo Gentiloni, respectivamente.

Tintori debía haber participado en este viaje en que la oposición venezolana recibe el apoyo de los líderes del continente europeo, pero las autoridades de su país le prohibieron viajar .

Lunes

Por su parte, El presidente venezolano, Nicolás Maduro, no intervendrá el próximo lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informaron las Naciones Unidas.

El mandatario venezolano será sustituido por el ministro de Exteriores y se especificó que la misión venezolano no dio explicaciones sobre la cancelación. .