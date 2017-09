May impone el Brexit duro al lograr el apoyo parlamentario a la ley de salida

La primera ministra británica, Theresa May, impuso el Brexit duro al conseguir que la Cámara de los Comunes aprobase en la madrugada de ayer la legislación destinada a cortar los lazos políticos, financieros y legales con la Unión Europea (UE) tras más de ocho horas de un tenso debate.

Asimismo, May aceptó la invitación del Parlamento Europeo de acudir a la institución para abordar las negociaciones del Brexit, si bien lo hará para reunirse a puerta cerrada con los líderes de los grupos políticos y no para comparecer ante en pleno de la Eurocámara.

“Celebro que May haya aceptado la invitación para venir al Parlamento Europeo, pero le propondré que no se limite a la conferencia de presidentes (formada por los jefes de grupo) y le animaré a dirigirse a la Cámara en pleno”, indicó el responsable de la Eurocámara para el Brexit, el liberal Guy Verhofstadt).

Fue en el pasado mes de enero en Londres cuando el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, invitó a la premier británica a acudir al Parlamento, pero hasta el momento no se había producido una respuesta oficial. El equipo de Tajani y el Gobierno británico trabajan ahora en “cerrar los detalles”, como la fecha, ya que la primera ministra dijo que “prefiere” dirigirse a la conferencia de presidentes. Verhofstadt recordó que el Parlamento Europeo debe validar el acuerdo que negocien la UE a 27 y Londres para pactar las condiciones del divorcio, por lo que sería “útil” la comparecencia de May ante el pleno.

Votación

La madrugada de ayer, con una diferencia de tan solo 36 votos y más de ocho horas de discusiones, la ley de retirada del bloque comunitario recibió finalmente el apoyo de la Cámara baja al lograr también el “sí” de siete diputados laboristas que desafiaron a su propio partido.

La votación se saldó con 326 votos a favor y 290 en contra, en medio de las críticas de los opositores sobre el excesivo control que lograrían los ministros del Gobierno gracias a esta legislación. Pese al respaldo a la ley, los conservadores ya han advertido a May que el apoyo no es incondicional, y es que los parlamentarios votaron también a favor de realizar una segunda lectura de la legislación y aprobaron el calendario propuesto por el Gobierno.

May ha superado el escollo parlamentario para su ley, aunque será previsiblemente sujeta a numerosas enmiendas durante su tramitación por parte de la oposición y de un grupo de tories.

Mientras, según un documento sobre el Brexit publicado ayer, el Reino Unido está a favor de continuar una estrecha cooperación con la Unión Europea en materia de defensa y asuntos exteriores después de la salida del bloque, por considerar “vital” para los intereses británicos.

Por otro lado, la cuarta ronda de las negociaciones entre Londres y Bruselas para establecer las condiciones de la salida se iniciará una semana después de lo previsto. La nueva fase del diálogo comenzará el 25 de septiembre, en lugar del día 18, como estaba estipulado. l