May denuncia que “algunos en Bruselas” no quieren que la negociación del Brexit salga bien

La primera ministra británica, Theresa May, denunció ayer que “algunos en Bruselas” no quieren que las negociaciones sobre el Brexit salgan bien y aseguró que en los últimos días se ha intentado influir en el resultado de las elecciones que celebrará el Reino Unido el próximo 8 de junio.



Las declaraciones de May, que ayer se reunió con la reina Isabel II tras la disolución del Parlamento, se producen en medio de la creciente tensión entre Londres y Bruselas, a raíz de la filtración a la prensa de algunos detalles de la cena que el pasado miércoles compartieron May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien el sábado dijo en una rueda de prensa que “algunos” en el Reino Unido han “subestimado la complejidad” del proceso de desconexión.



Escepticismo

Según la versión que fuentes europeas relataron al diario alemán “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ), Juncker se confesó “diez veces más escéptico” sobre las posibilidades de un acuerdo tras cenar con May y llamó a la canciller alemana, Angela Merkel, para trasladarle esa frustración. Al día siguiente, Merkel arremetió contra las “ilusiones” que se habían creado en el bando británico. En el encuentro, el jefe del Ejecutivo comunitario habría advertido a la premier de que la Unión Europea “no es un club de golf”, por lo que pactar la salida del bloque exigirá negociaciones complejas y técnicas y que el Estado miembro que se divorcia cumpla con sus obligaciones presupuestarias.



Así las cosas, May defendió ayer que en los últimos días “la posición negociadora del Reino Unido en Europa ha sido tergiversada por la prensa continental, los términos negociadores de la Comisión Europea se han endurecido y se han producido amenazas contra el Reino Unido por parte de políticos y responsables europeos”. “Todos estos actos han sido deliberadamente cronometrados para afectar el resultado de las elecciones generales”, denunció, asegurando que el deseo de Londres, como ya expresó en su carta de activación del Artículo 50 para iniciar el proceso del Brexit, es que haya un buen acuerdo para todos.



No obstante, dejó claro que sigue creyendo que “ningún acuerdo es mejor para los británicos que un mal acuerdo, pero queremos un acuerdo”. “Queremos una asociación profunda y especial con la UE y queremos que la UE tenga éxito”, sostuvo

.

Sin embargo, declaró que los acontecimientos de los últimos días han mostrado que pese a los deseos del Reino Unido y la postura “razonable” de la mayoría de dirigentes europeos, “hay algunos en Bruselas que no quieren que estas conversaciones tengan éxito, que no quieren que el Reino Unido prospere”.