Maduro ordena a los funcionarios que voten en las elecciones constituyentes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a los empleados públicos a participar en las elecciones que se celebrarán el próximo 30 de julio para conformar la Asamblea Constituyente que se encargará de redactar la nueva Carta Magna del país.

“Tomen la nómina (censo) de todas las instituciones y organicémonos (...) Tienen que configurar el Comité Constituyente por empresa y agarrar la nómina y llamar a todos los trabajadores (...) y organizar la forma en que van a ir a votar”, dijo en un acto con empleados de la siderúrgica estatal.

Revisión

Maduro recalcó a los responsables de las entidades públicas la importancia de que “revisen” el número de trabajadores que hay. “Si tenemos 15.000 trabajadores, deben votar los 15.000 trabajadores, sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía. Vamos todos”, enfatizó.

“Es una locura”, consideró un empleado de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) bajo condición de anonimato. “Trabajador que no vaya a votar será despedido, si no demuestra con veracidad por qué no fue a votar ¿es democracia o es dictadura?”, planteó.

Oposición

El líder “chavista” insistió en que las elecciones para designar a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente se mantendrán, a pesar de que la oposición no ha dejado de manifestarse de forma multitudinaria en Caracas y otras ciudades para frenar lo que consideran una violación de la actual Constitución.

El 16 de julio, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) convocó un referéndum para que, como ocurrió con la anterior Asamblea Constituyente, impulsada por el fallecido Hugo Chávez, los venezolanos decidan si quieren una nueva Norma Fundamental. El Gobierno rechazó esta iniciativa.

Impuesta por la fuerza

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, calificó la elección de la Asamblea Nacional Constituyente como la instauración de una “dictadura militar”.

“Esta asamblea, prevista para fines del próximo mes de julio, será impuesta por la fuerza y su resultado será la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista”, afirmó el sacerdote.

“La CVE ha juzgado innecesaria e inconveniente la iniciativa presidencial de una Asamblea Nacional Constituyente, convocada sin consultar de manera directa mediante un previo referendo consultivo la opinión del pueblo”, indicó Padrón.

Por su parte, el escritor Mario Vargas Llosa considera que un sistema democrático, aunque sea corrupto, será siempre mejor a una dictadura militar, ya que tiene los mecanismos necesarios para que pueda ser reformado de forma pacífica.

A su juicio, eso no sucede sin embargo en Venezuela, donde el pueblo está llevando a cabo “una batalla admirable” para transformar el país. “A eso no se debe llegar nunca si queremos defender la democracia”, avisó el premio Nobel de Literatura.. l