Kim Jong-un defiende sus “valiosas” armas nucleares frente amenazas de Trump

El líder norcoreano Kim Jong–un volvió a defender el desarrollo de su “valioso” programa nuclear para hacer frente a las amenazas de Estados Unidos, coincidiendo con las declaraciones de Donald Trump de que “solo una cosa funcionará” con Pyongyang.



Mientras Corea del Norte celebra entre ayer y el martes dos importantes aniversario para el régimen, los medios norcoreanos recogieron ayer el mensaje de Kim que calificó de “totalmente acertada” su política de apostar de manera simultánea por el desarrollo de la economía y de su arsenal de carácter nuclear.



Comité Central del Partido

El líder norcoreano hizo estos comentarios en una reunión plenaria del poderoso Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, que abordó el pasado sábado la situación del país y aprobó algunos nombramientos de alto rango, informó ayer la agencia estatal norcoreana KCNA.



“Las armas nucleares de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) son un valioso fruto de la sangrienta lucha de su pueblo por defender el destino y la soberanía del país de las prolongadas amenazas nucleares de los imperialistas estadounidenses”, señaló el líder coreano Kim Jong–un.

En un claro desafío a la comunidad internacional, el líder supremo pidió que se continúe “de manera invariable por este camino en el futuro” y aseguró que “la economía nacional creció este año con gran fortaleza”, a pesar de las duras sanciones impuestas en respuesta al polémico programa nuclear y de misiles.



Las palabras de Kim coincidieron con las última declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien este pasado sábado aseguró que “solo una cosa funcionará” para hacer frente a las amenazas de Corea del Norte, al insistir en que, a su juicio, años de diálogo con el régimen de Pyongyang no sirvieron de nada.

Trump no especificó si con esta expresión se refería a llevar a cabo una acción militar contra el régimen de Pyongyang, aunque es una posibilidad que dijo muchas veces que no descarta.