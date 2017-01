La justicia de EEUU se opone a la orden de Trump y paraliza las deportaciones

Jueces federales de tres estados se sumaron a las autoridades judiciales del estado de Nueva York, que prohibieron la deportación de los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana incluidos en la orden ejecutiva de Donald Trump.

Magistrados de Massachusetts, Virginia y del estado de Washington emitieron dictámenes entre el sábado y ayer para impedir nuevas expulsiones siguiendo el ejemplo de la juez de distrito por Nueva York Ann Donnelly, que actuó tras la demanda presentada por dos iraquíes que habían sido retenidos en el aeropuerto JFK.

El Departamento de Seguridad Interior informó ayer de que cumplirá con las órdenes de los tribunales y al mismo tiempo aplicará la orden ejecutiva de Trump “para garantizar que quienes entran en Estados Unidos no suponen una amenaza para nuestro país o para el pueblo estadounidense”.

En numerosas ciudades de todo el país los abogados trabajaron horas y horas para ayudar a las personas afectadas por la orden presidencial del pasado viernes y presentaron más de un centenar de demandas.

En Boston, la juez de distrito Allison Burroughs emitió una orden cautelar por siete días que impide la expulsión de dos iraníes que trabajan impartiendo clases en la Universidad de Massachusetts y que quedaron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Logan.

La decisión de Burroughs va un poco más allá que la de Donnelly, ya que prohíbe a las autoridades detener y no solo expulsar a personas con la documentación en regla.

El director de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidense en Massachusetts, Matthew Segal, destacó que la orden de Burroughs supone “una gran victoria para la justicia”.

La juez del distrito de Alexandria, Virginia, Leonie Brinkema, emitió una orden judicial que prohíbe al Departamento de Seguridad Interior la expulsión de entre 50 y 60 personas que estaban retenidas en el Aeropuerto Internacional de Dulles pese a tener permiso de residencia. Dulles es uno de los aeropuertos más importantes de la zona de Washington D.C.

La orden de Brinkema exige además al Departamento que facilite la comunicación de los afectados con abogados, informó el Centro de Ayuda Legal y Justicia de Virginia, dedicado a prestar asistencia profesional a personas con pocos recursos.

En la costa oeste fue el juez de distrito Thomas Zilly, de Seattle, quien el sábado prohibió la expulsión de dos individuos que no fueron identificados.

Además, los fiscales generales de 16 estados de EEUU emitieron una declaración conjunta en la que condenan la orden ejecutiva. “Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump”, señalan los fiscales firmantes.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que está supervisando la situación en los aeropuertos estadounidenses tras la orden ejecutiva. Así, el Gobierno estadounidense señaló que 375 pasajeros se vieron afectados por la orden ejecutiva, 109 de ellos se encontraban en tránsito a Estados Unidos y se les denegó la entrada en el país. A otras 173 personas se les fue denegado el embarque en sus vuelos a Estados Unidos en aeropuertos de origen.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete del presidente estadounidense reconoció que la Casa Blanca no descarta “llevar aún más lejos” la orden ejecutiva contra la migración.

El propio Trump defendió ayer la necesidad de tener unas “fronteras fuertes y controles extremos” en referencia a la orden ejecutiva. “Nuestro país necesita ahora fronteras fuertes y controles extremos. Miren lo que está pasando por toda Europa y en el mundo. ¡Es un lío terrible!”, señaló a través de un mensaje en su cuenta personal en Twitter.