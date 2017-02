Juncker duda de que la UE se mantenga unida en las negociaciones para el Brexit

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, tiene serias dudas sobre el futuro de la Unión Europea una vez el Reino Unido haya culminado su salida del bloque, según declaró en una entrevista con una emisora alemana. Además, Juncker expresó “dudas aún mayores” de que los países del bloque comunitario consigan consolidar una postura unánime en relación a la salida del Reino Unido.

Mientras, cree que el Gobierno de Londres tiene previsto un plan para impedir un frente unido contra el Brexit.

“El resto de los 27 no parecen estar muy al tanto de la situación, pero el caso es que me parece que los británicos saben muy bien cómo abordar esta cuestión”, advirtió Juncker.

“Es sencillo: primero, prometen al país A tal cosa, luego otra al país B y otra al país C, y al final lo que consiguen es que no exista un frente unido europeo”, explicó. También aprovechó para recordar que el Reino Unido no podrá realizar acuerdos comerciales bilaterales con ningún país del eurobloque mientras siga formando parte de la UE.

Por otro lado, el presidente de la Comisión Europea anunció que no se presentará a un segundo mandato en 2019.

Varios miembros de la Cámara de los Lores en el Reino Unido declararon el viernes que intentarán imponer condiciones a la primera ministra británica, Theresa May, para que pueda poner en marcha el proceso de divorcio con la Unión Europea.

El miércoles, May consiguió la aprobación de la Cámara Baja del Parlamento, la Cámara de los Comunes, para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. La Cámara Alta, la Cámara de los Lores, comenzará a debatir sobre la salida de la UE el próximo día 20. Al contrario que la Cámara de los Comunes, la Cámara Alta no está dominada por el Partido Conservador.

El recurso presentando por el Partido Laborista, que solicita la celebración de un segundo referéndum para aprobar el acuerdo final del Brexit, cuenta con el apoyo de la Cámara de los Lores, tanto de los parlamentarios laboristas como de algunos conservadores. “Los liberaldemócratas van a luchar para asegurar que la ley para el Brexit no pase por la Cámara de los Lores. Es nuestro trabajo revisar la legislación y no seremos silenciados”, dijo este viernes Dick Newby, líder de los liberaldemócratas en la Cámara de los Lores.

El Partido Liberaldemócrata ha presentado una segunda enmienda en la que solicita al Gobierno que garantice los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y los de los ciudadanos británicos cuando viajen a la UE. Otras peticiones presentadas por el Partido Laborista y el galés Plaid Cymru incluyen un compromiso por parte del Gobierno para intentar que el Reino Unido continúe formado parte del mercado único y para que el Parlamento británico tenga la última palabra a la hora de aprobar el acuerdo final.

Por su parte, el ministro de Exteriores irlandés, Charlie Flanagan, pidió el jueves a los negociadores de la UE que pactarán con el Reino Unido las condiciones del Brexit que mantengan una frontera “invisible” con Irlanda del Norte. Explicó que las autoridades deben entender cuáles son las “prioridades y preocupaciones” de la población irlandesa, como el mantenimiento de los Acuerdos de Paz firmados en 1998 para pacificar el Úlster y el libre tránsito de personas y bienes en el límite que separa Irlanda de Irlanda del Norte.