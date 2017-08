El jefe negociador de la UE critica la ausencia de avances decisivos en los temas principales del Brexit

El jefe negociador de la Unión Europea para el “Brexit”, Michel Barnier, denunció la ausencia de progresos “decisivos” sobre los temas “principales” de las conversaciones del Brexit tras la tercera ronda de negociaciones que tuvo lugar esta semana en Bruselas, en la que se han conseguido “aclaraciones útiles”.

“Esta semana hemos conseguido aclaraciones útiles sobre muchos puntos, por ejemplo el estatus de los trabajadores fronterizos, la agregación de derechos de seguridad social, procedimientos ante tribunales de justicia, pero no hemos registrado progresos decisivos sobre los temas principales”, afirmo el francés en una rueda de prensa conjunta con su homólogo David Davis.

“Al ritmo actual estamos lejos de constatar progresos suficientes para poder recomendar al Consejo europeo empezar el debate sobre la futura relación entre Reino Unido y la UE mientras finalizamos durante el año 2018 el acuerdo de salida”, añadió el ex comisario, que en todo caso aseguró no estar “frustrado” o “enfadado” sino “impaciente” y “determinado”.

Por su parte, Davis subrayó que la semana de negociaciones fue “larga”, “productiva” y con “discusiones detalladas” en “múltiples áreas”. “Creo que es justo decir que hemos tenido algún progreso concreto”, dijo el británico, aunque reconoció que “en algunas áreas falta camino por recorrer”.

Frontera irlandesa

Con respecto a la cuestión sobre la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, Barnier señaló que las conversaciones durante la tercera ronda fueron “fructíferas” y que se han conseguido “verdaderos progresos” en relación al Área de Viaje Común.

El jefe negociador de la UE indicó sobre este punto que ambas partes aclararon el trabajo pendiente sobre la cooperación entre el norte y el sur de la frontera “dentro de los Acuerdos del Viernes Santo”.

Davis ha calificado como una “buena discusión” la mantenida sobre esta materia, al mismo tiempo que garantizó que existe un “alto grado de convergencia” sobre las cuestiones “clave” de la frontera irlandesa.

Por otro lado, Barnier explicó que aún es necesario avanzar en materia de derechos de ciudadanos para “construir confianza”. En este sentido, dijo que el envío por error de cartas de expulsión a un centenar de ciudadanos comunitarios en Reino Unido refuerza la posición del bloque comunitario sobre la necesidad de que la Justicia europea siga teniendo competencias.

Factura

En relación a las obligaciones financieras que Reino Unido tendrá que pagar por abandonar el club europeo, Barnier asegur´´o que tras la ronda ha quedado patente que Londres “no se siente obligado a cumplir sus obligaciones después de la salida”.

“En julio Reino Unido reconoció que tiene obligaciones más allá de la fecha del Brexit. Pero esta semana explicó que sus obligaciones se limitarán al último pago al presupuesto de la UE antes de su salida”, señaló el francés, después de advertir de que “no sería justo” que los contribuyentes de la UE a 27 tengan que asumir obligaciones contraías cuando el bloque lo formaban 28 miembros.

David reconoció que existen “diferencias significativas” que resolver sobre la cuestión de la factura del Brexit y que hay diferentes “posturas legales” y que el acuerdo final deberá ser acorde a la ley. l