Inteligencia retiene información sensible para que Trump no la filtre

Responsables de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos retuvieron información sensible para no entregársela al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por temor a que sea filtrada o se vea comprometida, según informó el diario “The Wall Street Journal”.



El periódico, que cita como fuente de su información a un responsable de Inteligencia en activo y a varios ex altos cargos de Inteligencia conocedores del tema, señaló que los responsables del espionaje han decidido quedarse con algunas informaciones porque Trump les genera una profunda desconfianza por los contactos de su equipo con Rusia y porque mostró su enemistad con las agencias de Inteligencia de Estados Unidos.

fuentes ocultas

El miércoles, Trump acusó a las agencias de Inteligencia norteamericanas de haber filtrado información para perjudicarle. En algunos de los casos en los que los responsables del espionaje decidieron retener la información lo que hicieron fue no mostrar a Trump las fuentes de las que parten los datos ni los métodos utilizados para elaborar los informes. En este contexto, los jefes de la Inteligencia le han ocultado al presidente de Estados Unidos cuestiones como los medios utilizados para espiar a otros gobiernos.



El periódico recordó que en el hubo casos en los que los responsables de las agencias de Inteligencia de Estados Unidos no informaron al presidente del país o a los congresistas sobre cómo consiguen la información. En algunas ocasiones decidieron que el secretismo es esencial para proteger a sus fuentes y han argumentado que lo que un presidente tiene que saber es lo que reveló la fuente y lo que la comunidad de Inteligencia piensa sobre eso.



En estos casos anteriores, según el rotativo, el motivo por el que no se daba toda la información era el deseo de proteger a la fuente pero con Trump la decisión se debe a que los responsables de Inteligencia no confían en que el mandatario mantenga la discreción.



“The Wall Street Journal” precisó que no está claro en cuántas ocasiones los responsables de Inteligencia no compartieron información con el mandatario. Los responsables consultados subrayaron, no obstante, que no conocen ningún caso en el que se haya ocultado al presidente una información sobre amenazas de seguridad o potenciales planes terroristas.

Un responsable de Inteligencia aseguró al rotativo estadounidense que a las agencias de espionaje les dijeron que reduzcan al máximo la sesión informativa diaria para el presidente, tanto en el número de temas como en la cantidad de información por tema. En comparación con sus predecesores, Trump habría decidido confiar menos en las sesiones diarias informativas de Inteligencia.



Las responsables de Inteligencia que hablaron con el diario dijeron que la decisión de evitar revelar las fuentes y los métodos a Trump responde en gran medida al hecho de que el presidente expresó en reiteradas ocasiones su admiración por Putin. n