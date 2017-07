Un hombre armado con una motosierra hiere a cinco personas en una ciudad suiza

Cinco personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, por un desconocido armado con una motosierra en la localidad suiza de Schaffhouse, cerca de la frontera con Alemania.

Las fuerzas del orden, que desplegaron amplios efectivos, acordonaron gran parte del casco antiguo de la ciudad en busca del sospechoso –que al cierre de esta edición todavía no había sido localizado, aunque sí identificado– y pidieron a los ciudadanos que no se acercasen a la zona.

Según informó una portavoz policial, no se considera que se trate de “un acto terrorista”.

El sospechoso entró hacia las 10.30 horas en un edificio de oficinas del centro de la ciudad hiriendo a cinco personas, según el relato de la Policía, que advirtió de que el sujeto, un hombre de 1,90 de altura y aspecto descuidado, es “peligroso”. Según Peter Sticher, fiscal encargado de la investigación del caso, el agresor es una persona conocida por las fuerzas de seguridad por posesión ilegal de armas. Sticher calificó al agresor, de 51 años, como alguien “peligroso”, y recordó que seguramente no solo disponga de la motosierra con la que agredió a sus víctimas, sino también de otras armas, al tiempo que lo definió como un “marginal” que pasa la mayor parte de su tiempo en el bosque.

El hombre tenía como objetivo agredir a los empleados del seguro médico privado CSS, y lo logró con dos de ellos, que resultaron gravemente heridos. Otras tres personas fueron también agredidas antes o después del ataque a las oficinas.