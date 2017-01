Hamon elogia a “una izquierda viva que levanta la cabeza” tras imponerse a Valls en las primarias

El candidato Benoit Hamon se impuso ayer en la segunda vuelta de las primarias de la izquierda francesa, según los primeros resultados oficiales parciales conocidos al cierre de esta edición. Hamon logró un 58,88 por ciento de los votos, con lo que derrota así al ex primer ministro Manuel Valls (41,12 por ciento).

La organización de las Primarias Ciudadanas confirmó la victoria de Hamon, exministro de Educación con el presidente François Hollande. Estas cifras corresponden al escrutinio de 5.344 centros de votación, un 74 por ciento de los mismos, y representan a 1.591.247 votantes.

“Esta noche, la izquierda levanta la cabeza”, proclamó Hamon en su primera intervención tras conocerse los resultados parciales. Hamon elogió a “una izquierda viva y vibrante” que “levanta la cabeza y mira al futuro”.

“Nuestro país necesita una izquierda moderna e innovadora. Hay que escribir una nueva página de nuestra historia. No puedo resignarme a la fatalidad. La renta universal permitirá elegir el trabajo en lugar de someterse a él”, destacó.

Con vistas al futuro, Hamon anunció su intención de ponerse en contacto con Jean-Luc Melenchon, el líder de La Francia Insumisa, con Yannick Jadot, cabeza visible de Europa Ecología Los Verdes, y “con todos aquellos que se identifican con la izquierda y el ecologismo político” para pensar en el interés de los franceses, “para construir juntos una mayoría de gobierno coherente y sostenible para el desarrollo social, ecológico y democrático”.

Valls, por su parte, compareció en la Casa de América Latina para felicitar a Hamon y desearle suerte, ya que desde este día Hamon “es el candidato de nuestra familia política”.

El ex primer ministro destacó los logros del Gobierno del presidente saliente, François Hollande, como el Acuerdo de París contra el cambio climático o las intervenciones en Malí y Oriente Próximo. “La historia situará nuestra labor a la altura que merezca”, apostilló. En clave de futuro, Valls hizo un llamamiento a “permanecer vigilantes y movilizados” ante el peligro que encarna el ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen. “Nos negamos a que Marine Le Pen sea la cara de Francia”, declaró, y rechazó al candidato conservador, François Fillon, “fin de nuestro modelo social”.

Hamon se enfrentará a François Fillon, candidato de Los Republicanos, y a Marine Le Pen, la elegida por el Frente Nacional, en las elecciones presidenciales que se celebrarán el 23 de abril y, de ser necesaria una segunda vuelta, el 7 de mayo.

Hamon tendrá por delante un horizonte complicado en términos de supervivencia política. Los sondeos vaticinan para su partido un mal resultado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Las encuestas sitúan ahora mismo en segunda vuelta a Le Pen y a Fillon, a falta de ver hasta qué punto le afecta a este último el escándalo por el supuesto empleo ficticio de su mujer como asistente parlamentaria.

Sin embargo, el Partido Socialista se arriesga no solo a quedar fuera de la segunda vuelta, sino a verse relegado a la cuarta o incluso quinta posición.

Entre medias podrían colarse el centrista François Bayrou, que todavía no ha aclarado si se presentará, y el ya aspirante Emmanuel Macron, exministro de Economía. Macron se presenta como independiente después de haber formado parte del Gobierno de Hollande.