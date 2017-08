La Fiscalía de Venezuela solicita la anulación de la Asamblea Constituyente

La Fiscalía de Venezuela solicitó ante un tribunal de control la anulación de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), prevista para hoy, al entender que pudieron haberse cometido irregularidades durante el proceso llevado a cabo para elegir a sus miembros.

El fiscal 4 nacional y el 77 del área Metropolitana de Caracas (AMC) fueron los encargados de solicitar formalmente la paralización, según informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. “El requerimiento de los fiscales se basa en la presunta comisión de delitos durante el proceso electoral”, añadió. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, explicó el miércoles que había ordenado investigar las acusaciones de la empresa Smartmatic, que denunció una supuesta manipulación de la votación. Ortega Díaz, que ve motivos suficientes para anular las elecciones, tachó de “escandaloso” lo ocurrido y reclamó una auditoría a fondo.

Punto de mira

Uno de los objetivos que se ha marcado el chavismo tras la toma de posesión de los miembros de la Asamblea Constituyente es “depurar” el Ministerio Público. Las críticas de la fiscal general a las principales medidas tomadas por el Gobierno en estos últimos meses han puesto a Ortega Díaz en el punto de mira del presidente, Nicolás Maduro.

Mientras, la oposición venezolana aplazó para hoy la movilización ciudadana que había convocado contra la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Este aplazamiento se produce después de que Nicolás Maduro anunciara que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se haría hoy y no ayer como habían adelantado otras voces del oficialismo. Los 545 integrantes de la Constituyente deben tomar posesión hoy en la misma sede del poder legislativo en la que opera el Parlamento, de mayoría opositora, que no reconoce esta asamblea impulsada por el oficialismo para reordenar el Estado y fortalecer de esta forma la revolución chavista. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) tomó el miércoles por la tarde el control del Salón Elíptico –parte del Palacio Legislativo Federal donde opera el Parlamento– para empezar a trabajar en la seguridad de la ceremonia de instalación de la Constituyente.

La esposa de Maduro y miembro de la Constituyente, la “primera combatiente” Cilia Flores, y otras figuras destacadas del oficialismo han pedido al “pueblo” que acompañe a los integrantes de esta asamblea a su toma de posesión al Palacio.

Esto podría provocar que coincidan las movilizaciones del chavismo gobernante y de la oposición, que también ha pedido a sus seguidores que se vayan a la sede legislativa.

La oposición venezolana y amplios sectores sociales rechazan la Constituyente por no haber sido sometida a un referéndum previo de aprobación, y ven como un intento de “consolidar la dictadura” este proyecto activado por el presidente para cambiar la Carta Magna. l