Fallece una niña al chocar un coche de forma voluntaria contra una pizzería a las afueras de París

Una niña de 13 años murió y otras 12 personas resultaron heridas después de que un coche irrumpiese de forma intencionada en una pizzería de Sept-Sorts, a las afueras de París, según informó el Ministerio del interior galo, que no ve indicios de que se trate de un acto terrorista.

El vehículo, de marca BMW, quedó empotrado en el restaurante, situado en una zona industrial de Sept-Sorts, una localidad de apenas medio millar de habitantes situada en el departamento de Sena y Marne.

Un portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet, confirmó a la cadena BFM TV el fallecimiento de una niña de 13 años y cifró en 12 el balance provisional de heridos, entre los cuales se encuentran cuatro en estado crítico.



Hipótesis

El portavoz del Ministerio del Interior, Pierre-Henry Brandet, explicó que aunque “no se puede descartar” la hipótesis terrorista, “no es la pista privilegiada” a la vista de las informaciones sobre el conductor, que fue inmediatamente detenido.

Se trata de un hombre de nacionalidad francesa nacido en 1985 y sin antecedentes que la semana pasada había intentado suicidarse y que –según sus primeras declaraciones– con su acto de ayer también había querido quitarse la vida, señaló en declaraciones al canal “BFMTV” Brandet, que habló de un perfil psicológico “inestable”.

En la misma línea que el portavoz ministerial, la Fiscalía de Meaux también destacó que “a priori” no parece que sea una acción terrorista.

De hecho, la Fiscalía de París –que es la que tiene competencia en materia terrorista en todo el territorio francés– no se ha hecho cargo de las investigaciones en este caso concreto.

Este incidente se suma a otro similar ocurrido hace menos de una semana y en el que seis militares sufrieron heridas como consecuencia de otro atropello en Levallois. El conductor, de origen argelino, fue detenido tras huir del lugar de los hechos.