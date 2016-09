Estallan los disturbios en la marcha convocada por la oposición en Caracas

Grupos de encapuchados se enfrentaron a las fuerzas de seguridad durante “la gran toma de Caracas”, como la Mesa de Unidad Democrática (MUD) bautizó a la multitudinaria movilización que organizó con el objetivo de impulsar el referéndum revocatorio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Decenas de jóvenes con el rostro cubierto atacaron con piedras y cócteles molotov a los agentes venezolanos que custodiaban el perímetro de la marcha, justo cuando finalizaba, a lo que estos han respondido con gases lacrimógenos.

La MUD –coalición opositora– atribuyó estos disturbios a simpatizantes del Gobierno y urgió a los manifestantes pacíficos a “abandonar los lugares donde los infiltrados intenten generar violencia para alterar el orden público”.

Miles de venezolanos participaron ayer en “la gran toma”. A la protesta opositora acudieron personas de todos los estados venezolanos, que se fueron concentrando en siete puntos concretos de Caracas a la espera de marchar hoy todos juntos hacia tres sitios: las avenidas Francisco de Miranda, Río de Janeiro y Libertador.

El objetivo es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla escrupulosamente los plazos legales del referéndum para revocar el mandato presidencial de Maduro antes de que expire oficialmente, en 2019. La MUD denuncia que el CNE ha dilatado de forma arbitraria estos plazos.

Si la consulta popular no se convoca antes del próximo 10 de enero, aunque los venezolanos voten por cesar al líder “chavista”, no habrá elecciones anticipadas, sino que gobernará el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, hasta 2019.

“Todos los venezolanos queremos que este Gobierno que tiene al país sumido en la más absoluta miseria se vaya antes de que concluya 2016”, dijo Ader Rincones, uno de los manifestantes.

“Maduro nos está matando de hambre y de mengua. No hay medicamentos, no hay comida, nuestros hijos se van del país”, añadió Nancy Namías, otra manifestante. “Tenemos que obligar al CNE a que nos ofrezca la fecha del referendo”, reclamó.

El diputado opositor Julio Ygarza avanzó que las movilizaciones continuarán hasta que se conozca el calendario. “ El CNE tiene la responsabilidad histórica de darnos la fecha”, dijo.