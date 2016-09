EEUU y Rusia acuerdan prorrogar el alto el fuego en Siria otras 48 horas

Estados Unidos y Rusia acordaron prorrogar otras 48 horas el alto el fuego en Siria que entró en vigor el lunes y que, según ambas potencias, se respetó ampliamente pese a incidentes aislados denunciados por Moscú.

El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, hablaron por teléfono para valorar los primeros dos días de tregua “y han acordado prolongar el cese de las hostilidades 48 horas más”, declaró el portavoz estadounidense Mark Toner.

Kerry y Lavrov fueron los artífices del acuerdo alcanzado el pasado viernes para lograr un alto el fuego que permita llevar ayuda humanitaria a los millones de civiles atrapados en ciudades devastadas por cinco años de guerra en Siria.

Según lo pactado, la tregua estaría vigente 48 horas a partir de las 19.00 horas del lunes y después, en función de cómo hubiera transcurrido, podría prorrogarse. “Ha habido un acuerdo general en que, a pesar de la violencia esporádica, se está manteniendo. La violencia es significativamente baja”, indicó Toner.

En el caso de que la suspensión de los combates se sostenga durante siete días, Washington y Moscú pondrán en funcionamiento un mecanismo para distinguir a los rebeldes de los yihadistas y coordinar sus ataques aéreos contra las posiciones terroristas.

En cuanto a las primeras 48 horas, transcurrieron sin ninguna muerte en enfrentamientos, ni de civiles ni de combatientes, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. El lunes por la tarde entró en vigor un cese de hostilidades pactado por Estados Unidos y Rusia tras meses de negociaciones. Desde entonces, las partes, así como Naciones Unidas y el Observatorio, han coincidido en que se ha respetado en términos generales.

Sin embargo, Rusia denunció este miércoles que los grupos armados que luchan para derrocar al régimen de Bashar al Assad infringieron la tregua hasta en 60 ocasiones, eso sin contar los combates contra los rebeldes que no se han sumado y los terroristas, que no están incluidos.

El objetivo de esta tregua es llevar ayuda humanitaria a los millones de sirios que quedaron aislados en ciudades devastadas por cinco años de guerra.

El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, explicó que los convoyes de la ONU no entrarán en el país hasta que se constate el éxito de la tregua.

Esta es la segunda tregua que se pacta este año. En febrero, Washington y Moscú facilitaron otro alto el fuego pero se desinfló poco después a causa de la batalla por la ciudad de Alepo, una urbe desvastada, dividida entre las zonas controladas por el Gobierno, la oposición y terroristas sirios.

Por otra parte, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov insistió ante el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en la necesidad de separar a la oposición siria del Frente Fatá al Sham, el antiguo Frente al Nusra que rompió con Al Qaeda.

“Sergei Lavrov ha subrayado la necesidad de que Estados Unidos cumpla cuanto antes su promesa de separar a los grupos de la oposición moderada, apoyados por Washington, del Frente al Nusra y los grupos que de hecho se unieron a esta rama de Al Qaeda”, informó Exteriores.

Ambos también fueron los encargados de examinar el cumplimiento del acuerdo de alto el fuego que debería garantizar el acceso humanitario y que contempla a más largo plazo una lucha conjunta contra Estado Islámico y contra Fatá al Sham, avanzó el Kremlim.