EEUU cancelará el acuerdo nuclear con Irán si no se corrigen sus “defectos”

El presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó ayer con abandonar el acuerdo nuclear con Irán si no se corrigen sus “defectos” mediante una negociación internacional o una ley del Congreso estadounidense, y elevó las tensiones con Teherán al sancionar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución iraní.

En un esperado discurso, Trump anunció que por ahora mantendrá la participación estadounidense en el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 entre Irán y el llamado Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, Francia, el Reino Unido y China más Alemania).

Si embargo, advirtió, EEUU se retirará del acuerdo a no ser que se modifique de forma unilateral –por parte del Congreso estadounidense– o multilateral, en negociaciones junto a los otros seis países firmantes.

“En caso de que no podamos llegar a una solución trabajando con el Congreso y nuestros aliados, el acuerdo será cancelado”, aseguró el presidente desde la sala de recepciones diplomáticas de la Casa Blanca.



Poco después, Trump precisó que espera alcanzar una solución “en un periodo muy corto de tiempo”. Como recordó ayer la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, ni Estados Unidos ni ningún país puede “cancelar” el acuerdo nuclear, pero Washington sí podría decidir dejar de respetarlo y volver a imponer sanciones a Irán, algo que supondría en la práctica su inviabilidad.

Trump insistió en que el acuerdo con Irán, que respaldó su predecesor, Barack Obama, es “uno de los peores” jamás firmados por EEUU, y dejó claro que no planea respetarlo a largo plazo tal y como está. “No seguiremos por un camino cuya conclusión predecible es más violencia, más terror y la amenaza muy real de un rebrote nuclear en Irán”, subrayó Trump.

“Trabajaremos con el Congreso y nuestros aliados para afrontar los muchos defectos graves del acuerdo para que el régimen iraní nunca pueda amenazar al mundo con armas nucleares”, añadió.



Mecanismos

En concreto, el presidente estadounidense quiere corregir los “débiles mecanismos de inspección” contemplados en el acuerdo; hacer frente al “programa de misiles balísticos” de Teherán y eliminar las “fechas de caducidad” de las restricciones impuestas sobre el programa nuclear iraní, que en algunos casos expiran después de entre 10 y 25 años.

Por su parte, el presidente de Irán, Hasan Rohaní, dijo que su país respetará el acuerdo nuclear mientras haya reciprocidad por parte de los demás firmantes.

Mientras, el Reino Unido, Francia y Alemania afirmaron ayer en un comunicado conjunto que continúan “comprometidos” con el acuerdo nuclear con Irán.

La primera ministra británica, Theresa May; la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente Francés, Emmanuel Macron, se muestran “preocupados por las posibles implicaciones” de la decisión de Washington de retirarse del pacto.