EEUU advierte de que se le “agota la paciencia” con Corea del Norte

La paciencia de Estados Unidos se agota frente a las provocaciones de Corea del Norte y, aunque la estrategia es apurar la vía diplomática, no aceptará que Pyongyang continúe con “sus peligrosas amenazas”, afirmó ayer Robert Wood, representante de Washington en la Conferencia de Desarme de la ONU.

“Se nos está agotando la paciencia. La idea es maximizar las sanciones y, aunque vamos a agotar las opciones diplomáticas, no vamos a permitir que Corea del Norte continúe con sus provocaciones y con sus peligrosas amenazas”, advirtió.

Pyongyang lanzó la madrugada de ayer otro misil balístico que sobrevoló el norte de Japón. Se trata del décimo lanzamiento desde el pasado mayo, y la primera prueba armamentística desde que el Consejo de Seguridad de la ONU impuso el pasado lunes al régimen de Kim Jong Un duras sanciones en respuesta al ensayo nuclear del pasado día 3.

Wood dijo que el régimen norcoreano ha puesto a la comunidad internacional en una situación “muy peligrosa” y que todos deberían aceptar y denunciar la “gran amenaza” que representa. “Todas las opciones están sobre la mesa”, afirmó, cuestionado sobre qué hará Washington en caso de que las sanciones no funcionen.

“Existe una opción militar. Ahora, eso no es lo que preferíamos hacer”, dijo, por su parte, H.R. McMaster, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump.

En la misma línea se expresó Nikki Haley, embajadora de EEUU ante Naciones Unidas, quien afirmó que la prioridad ahora es continuar con las sanciones económicas contra el régimen norcoreano. La intensificación de las pruebas de proyectiles de Corea del Norte ha suscitado la condena de la comunidad internacional y amenaza con desencadenar una escalada armamentística en la región. En respuesta, el Ejército surcoreano ha efectuado ejercicios militares con fuego real y maniobras conjuntas con EEUU para demostrar su fuerza.

Mientras, Japón pidió ayer al Consejo de Seguridad de la ONU que emita una clara condena del nuevo ensayo llevado a cabo por Corea del Norte y subrayó que las acciones de Pyongyang suponen una amenaza real para todo el mundo. El país nipón insistió además en la necesidad de que las sanciones internacionales contra el régimen sean implementadas en su totalidad. l