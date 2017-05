El director del FBI defiende la investigación a Clinton y asegura que volvería a hacerlo

El director del FBI, James Comey, realizó ayer una encendida defensa de su polémica decisión de reabrir la investigación sobre el uso del correo electrónico por parte de la candidata demócrata, Hillary Clinton, a solo once días de las elecciones presidenciales, lo que ha generado críticas sobre una posible injerencia electoral.



Comey, que testificó ante la Comisión Judicial del Senado, confesó que se enfrentó a una decisión “terrible” sobre posponer el anuncio o hacerlo aún a sabiendas de que sería cuestionado. “Casi me hace sentir náuseas pensar que podamos haber tenido algún impacto en las elecciones pero, honestamente, no cambiaría mi decisión”, dijo.



Contó que, si bien en un primer momento pensó en mantener en secreto la decisión de reabrir las pesquisas, tras un “gran debate” con sus asesores, finalmente optó por informar al Congreso, a pesar de que sabía que “sería algo realmente malo”. “Tomamos una decisión e, incluso ahora, a toro pasado, haría lo mismo”, recalcó.



Comey ha recibido las críticas de los demócratas, que le acusan de inclinar la balanza a favor de Donald Trump, y de los republicanos, por los informes del FBI y de otras agencias de Inteligencia que indican que la injerencia rusia en las elecciones presidenciales favoreció la victoria del magnate neoyorquino.

Hillary Clinton, por su parte, se mostró segura de que habría ganado los comicios en Estados Unidos si se hubieran celebrado el 27 de octubre, antes de la intervención del FBI.