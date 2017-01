El director de la CIA recomienda a Trump que se informe antes de hablar de Rusia

El director de la CIA, John Brennan, criticó ayer duramente la desconfianza que el presidente electo, Donald Trump, ha demostrado en numerosas ocasiones hacia los servicios de inteligencia estadounidenses, y recomendó al magnate que tenga mucho cuidado antes de hacer declaraciones públicas sobre la relación con Rusia sin tener la información suficiente.

“Tiene que ser muy disciplinado a la hora de hablar en público, y tener mucho cuidado a la hora de decidir si absuelve a Rusia”, manifestó Brennan ante la cadena Fox en relación a las acusaciones de los servicios de Inteligencia norteamericanos al Kremlin por atacar los partidos estadounidenses durante las elecciones. “Porque la espontaneidad”, añadió Brennan en referencia a los impulsivos tuits de Trump, “no sirve a la hora de proteger los intereses de la seguridad nacional”, antes de expresar su deseo de que el presidente electo exhiba más respeto por la labor de sus trabajadores. “Porque, si el presidente no confía en nosotros, ¿qué mensaje está enviando?”, se preguntó.

“Así que más vale que se vaya dando cuenta de que las implicaciones de lo que diga o comente pueden ser bastante profundas para Estados Unidos”, recomendó, “porque esto no va solo con el señor Trump, va con los Estados Unidos de América”.

NIEGAN CONTACTOS PREVIOS

El vicepresidente electo de EEUU, Mike Pence, ha declarado que la intención de la administración Trump es la de explorar la posibilidad de mejorar las relaciones con Rusia, según hixosaber en una entrevista concedida este ayer a la cadena de televisión americana Fox News.

Pence declaró en este sentido que el equipo de transición de Donald Trump no mantuvo contacto con Moscú, y que la reciente conversación entre el asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, con el embajador ruso en Estados Unidos no estaba relacionada en modo alguna con las sanciones que actualmente pesan sobre Rusia.

“El único contacto que hemos mantenido desde nuestra campaña ha sido el que ha tenido lugar con el pueblo americano”, declaró Pence, quien lamentó la reciente polémica entre Trump y el congresista John Lewis, icono de los derechos civiles, quien recientemente manifestó su voluntad de no acudir a la ceremonia de inauguración de Trump en señal de protesta. “Le tengo un tremendo aprecio y espero que reconsidere su decisión”, declaró ayer Pence.

Por su parte, Rusia aseguró ayer que todavía no ha habido contactos para una posible reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente electo estadounidense Donald Trump. “Aún no ha habido conversaciones sobre una reunión”, explicó el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

Ayer, el periódico británico “The Sunday Times” informaba de que Trump había revelado a las autoridades británicas que la reunión estaba en preparación y que podría celebrarse en Reikiavik, la capital de Islandia.

Rusia no fue el único país que entró a valorar la acción del Presidente electo, ayer el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi advirtió a Estados Unidos de que no renegociará con la administración Trump el histórico acuerdo nuclear firmado en 2015 aunque se exponga a nuevas sanciones. “No volver a estar sobre la mesa”, indicó. n