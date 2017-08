El Daesh se atribuye un ataque con cuchillos en la ciudad rusa de Surgut

La organización terrorista Daesh asumió la autoría de un apuñalamiento múltiple que causó ayer heridas a ocho personas en la ciudad rusa de Surgut, en Siberia Occidental, según el medio Amaq, afín a la organización yihadista.

La organización SITE Intelligence Group, dedicada al monitoreo de las actividades del grupo terrorista, publicó vía Twitter que “se ha comunicado la autoría del Daesh en referencia al ataque con cuchillo en Surgut, Rusia”.

El atacante se abalanzó sobre los transeúntes en Surgut y logró apuñalar a ocho personas antes de que los agentes rusos le mataran a tiros. Todos los heridos tuvieron que ser hospitalizados.

El Ministerio de Interior de Siberia Occidental había avanzado en un primer momento que el atacante había sufrido un trastorno mental. En todo caso, al cierre de esta edición no se daba prioridad a un atentado terrorista como la versión principal de lo sucedido.

Las autoridades rusas guardaron silencio pese a que el Daesh declaró que el hombre que hirió a ocho personas en la ciudad siberiana de Surgut era un “soldado” de la organización yihadista.

Horas después del anuncio, el Comité de Instrucción (CI) de Rusia –la autoridad judicial que investiga el ataque– mantenía el silencio tanto sobre la identidad del agresor como sobre los motivos que pudieron llevarle a perpetrar el ataque.

Tras afirmar en un comunicado que el atacante fue identificado como “un vecino de la ciudad nacido en 1994”, el CI no precisó la identidad del hombre.



Nombres

Mientras tanto, los medios de comunicación rusos pusieron dos nombres distintos al agresor, ambos de origen musulmán.

El diario digital “Lenta.ru” identificó al atacante como Bobichel Abdurajmánov, de 23 años y oriundo de Asia Central, en base a informaciones ofrecidas por dos fuentes anónimas en las fuerzas de seguridad de Surgut.

Las autoridades, según esta publicación, investigan si Abdurajmánov se interesaba por las corrientes del Islam radical.

Poco después, la popular web informativa Life.ru escribió que el atacante se llamaba Artur Gadzhíev, un joven de 19 años de edad procedente de la república de Daguestán, en el conflictivo Cáucaso Norte ruso.

Según aseguró este medio de comunicación, el padre de Gadzhíev era vigilado por las fuerzas de seguridad como posible extremista religioso.

A falta de nuevas informaciones oficiales al cierre de esta edición, el Comité de Instrucción afirmó después del ataque que el atentado terrorista no está entre sus versiones prioritarias de lo sucedido y que investigará el historial médico del agresor para averiguar si sufría alguna enfermedad psiquiátrica. l