Corea del Norte afirma que se reserva el derecho a derribar aviones de EEUU

Corea del Norte elevó ayer el tono de su discurso bélico y aseguró que EEUU le ha declarado la guerra, por lo que se reserva “todo el derecho” a realizar “contramedidas” para defenderse, entre las que incluyó derribar aviones.



Así lo señaló el ministro de Exteriores del régimen de Pyongyang, Ri Yong Ho, en declaraciones a los periodistas en Nueva York, donde se encontraba para participar en los debates de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, cerrados ayer.



“Todo el mundo debe recordar claramente que fue Estados Unidos el que declaró la guerra a nuestro país”, afirmó Ri. “La carta de la ONU estipula que sus países miembros tienen el derecho a defenderse a sí mismos”, añadió.

Según Ri, la “declaración de guerra” surge de comentarios hechos en la Asamblea General de la ONU por el presidente estadounidense, Donald Trump, el martes pasado, y de un mensaje que tuiteó el último sábado.

En su intervención ante la ONU, Trump afirmó: “Estados Unidos tiene gran fuerza y paciencia, pero si se ve obligado a defenderse a sí mismo y a sus aliados, no tendremos más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte”. Y el sábado dijo que el líder norcoreano, Kim Jong Un, a quien llama “pequeño hombre cohete”, “no va a durar mucho más”.



Ayer, al replicar a esas palabras, el ministro de Exteriores norcoreano señaló: “El pasado fin de semana Trump afirmó que nuestros líderes no van a durar mucho más, y por ello finalmente ha declarado la guerra a nuestro país”. Ri también respondió a informes sobre el sobrevuelo de cazas y bombarderos estadounidenses cerca de las costas de Corea del Norte, el pasado sábado, en una medida que el Pentágono calificó como un “mensaje claro” hacia el régimen de Pyongyang. Según el ministro norcoreano, las contramedidas que puede aplicar su país para defenderse de EEUU incluyen “el derecho a derribar los bombarderos estratégicos de Estados Unidos”, aunque no estén dentro del espacio aéreo norcoreano. “El tema de quién durará más tendrá que verse finalmente”, afirmó Ri, y señaló que su Gobierno tiene “todas las opciones sobre la mesa” en ese sentido.

Por su parte, el Gobierno estadounidense negó ayer haber declarado la guerra a Corea del Norte y advirtió de que Pyongyang no tiene derecho a disparar contra sus aviones si se encuentran sobre aguas internacionales.