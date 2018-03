El confuso método de votación provoca errores y anulaciones en las elecciones generales en Italia

Un 58,4% de los italianos había votado –al cierre de esta edición– en las elecciones generales que el país celebró en un clima de tranquilidad, aunque también de cierta incertidumbre por el resultado que emergerá de las urnas.

Una jornada marcada por las grandes colas y problemas con las papeletas por el complejo sistema con el que votan los italianos, un método mixto mayoritario y proporcional, con circunscripciones uninominales y plurinominales, que obligó a anular papeletas. Pero también por el “regreso” del ex primer ministro Silvio Berlusconi, al que una activista de Femen sorprendió al grito de “Berlusconi, tu tiempo ha caducado” cuando se disponía a votar en un colegio de Milán, en las elecciones generales que celebró ayer Italia.

Berlusconi acudió a votar a este colegio en torno a las 12.30 horas locales (11.30 GMT) y cuando entregaba su documento identificativo, una mujer sin camiseta apareció de improviso y saltó sobre la mesa electoral.

En su pecho llevaba escrita la frase “Berlusconi, tu tiempo ha caducado”, la misma que comenzó a gritar al excavaliere, mientras este se giraba y era conducido al exterior de la sala por el personal de seguridad.

Los fotógrafos presentes se dirigieron de inmediato al centro de la sala donde se produjo la protesta para tratar de inmortalizar el instante hasta que la mujer fue desalojada por la fuerza.

En 2013, el ex primer ministro también fue recibido en Milán por tres mujeres de este movimiento que le gritaron “basta Berlusconi, basta Berlusconi”.

Datos provisionales

Los datos provisionales corresponden a la afluencia de personas desde la apertura de los colegios a las 07.00 horas locales (6.00 GMT) hasta las 19.00 locales (18.00 GMT), según informó el Ministerio del Interior de Italia.

Las cifras de participación no pueden compararse con las de los últimos comicios generales de 2013 porque entonces se celebraron en dos días.

El dato de afluencia que podrá tomarse como referencia en todo caso será el del 75,2% que se registró en ambas jornadas de 2013.

Las encuestas difundidas a mediados de febrero daban al Movimiento Cinco Estrellas, cuyo candidato a primer ministro es Luigi di Maio, como la fuerza más votada. No obstante, estos sondeos auguraban la eventual ganadora a la coalición de derechas formada por Forza Italia, de Silvio Berlusconi y cuyo candidato a primer ministro es el presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani; la Liga Norte, de Matteo Salvini; y Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni. El gubernamental Partido Demócrata (PD), de Matteo Renzi, podría quedar en tercer lugar.

Según las encuestas, ninguno obtendría apoyos suficientes para gobernar pero las predicciones también advertían hace dos semanas de que había entre un 30% y un 40% de indecisos. Si no hay mayorías claras, las distintas formaciones tendrán que intentar negociar y evitar elecciones. l