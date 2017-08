Un choque entre dos trenes deja al menos 37 fallecidos y un centenar de heridos en Egipto

Una colisión de dos trenes de pasajeros a las afueras de la ciudad mediterránea de Alejandría, la segunda mayor de Egipto, causó ayer al menos 37 muertos y 130 heridos, según datos del Ministerio de Salud, en la peor tragedia ferroviaria del país desde 2012.

El accidente se produjo en la zona de Jorshed, en una región rural del Delta del Nilo al este de Alejandría, en las inmediaciones de la estación del municipio de Abis, cuando uno de los convoyes, que venía de El Cairo, golpeó al otro tren, procedente de Port Said (norte) y que estaba parado en la vía, según informó el Gobierno. El gobernador de Alejandría, Mohamed Soltan, dijo al diario oficial “Al Ahram” que las investigaciones iniciales sugieren que uno de los maquinistas fue responsable del siniestro por no haber visto una señal. El maquinista del tren de El Cairo se entregó a la Policía y fue llevado a comisaría para ser sometido a un interrogatorio, según la misma fuente.

Sin embargo, testigos citados por el diario “Al Masry al Yum” aseguraron que el tren procedente de Port Said estaba en mal estado y se paró de manera repetida en estaciones donde no debería detenerse. Como resultado del choque, volcaron la locomotora del tren número 13 de la línea Cairo-Alejandría y dos vagones de cola del tren que estaba parado en la vía, con número 351 y que había salido de Port Said.

En los vagones más afectados, el chasis quedó retorcido, mientras que varios vagones se salieron de los raíles, según las imágenes difundidas por la televisión estatal. Momentos después del siniestro decenas de víctimas fueron colocadas en el suelo y cubiertas con sábanas.

Centenares de personas se arremolinaron alrededor de los trenes y colaboraron para sacar a los heridos por las ventanillas, a la espera de la llegada de las ambulancias. l