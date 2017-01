La Casa Blanca volverá a activar la versión española de su página web

El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, aclaró ayer que el cierre de la web en español de la Presidencia no se debe a motivos políticos sino técnicos y aseguró que el equipo informático está trabajando para que todas las opciones sigan estando disponibles. La desaparición del español de la web presidencial provocó una avalancha de protestas de instituciones y políticos.

“Teníamos mucho trabajo que hacer en la página web para asegurarnos de que estamos preparados para reunir la máxima información posible cuanto antes”, explicó Spicer durante su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación.

En este sentido, aseguró que los técnicos “siguen construyendo” el portal para que puedan estar abiertas opciones como la de ver el contenido en español. “Creedme, va a llevar algo más de tiempo, pero estamos trabajando pieza por pieza para conseguirlo”, dijo el portavoz, según “The Washington Post”.



mudanza en internet

Con el cambio de inquilino en la Casa Blanca comenzó también una mudanza en internet que se extendió a todos los dominios oficiales de la Administración federal y a las cuentas en redes sociales.

Entre las protestas que se escucharon ayer estaba el director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, quien calificó de “poco respetuosa” la decisión.

De la Concha entiendió que se trataba de un “gesto simbólico, pero preocupante”, que “podría ser presagio de otras actitudes negativas” que también perjudicaran al idioma español. “Hay que recordar que las intervenciones de Trump cuando era candidato ya sembraban preocupación en todo el ámbito hispánico”, señaló.

Para el director del Cervantes, esta “falta de respeto” se produce en especial contra la comunidad hispanohablante en Estados Unidos, un 18% de la población. “Para ellos es muy importante que se siga hablando español”, lamentó.

También el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, calificó como “negativo, muy significativo y una regresión importante” la decisión. No obstante, Villanueva recordó que la presencia del español allí es “imparable”.

“Es muy significativo y negativo, sin duda alguna, pero la presencia del español en Estados Unidos es imparable: hay una minoría mayoritaria de mas de 50 millones de personas”, señaló en la cadena Ser. No obstante, ha matizado que todas esas personas no tienen “el español vivo”, por lo que el cálculo final sitúa en torno a 37 millones de hispanohablantes en Estados Unidos.

Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero mostró en Salamanca su “profunda disconformidad” y su “rechazo” con la decisión de eliminar la posibilidad de visitar la página web de la Casa Blanca en idioma español.

Así lo señaló durante una conferencia que pronunció en Salamanca (USAL), donde también ha lanzado la “advertencia seria” de que “si estas son las pautas” del nuevo Gobierno Trump, “este será un futuro de retroceso”.