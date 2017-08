Bruselas pide al Reino Unido que negocie “seriamente” y “claridad” en sus posiciones

El negociador de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier, instó ayer al Reino Unido a “negociar seriamente” y “más claridad” en sus posiciones, mientras que el ministro británico encargado de la retirada, David Davis, insistió en la necesidad de “flexibilidad”.

“Para ser sincero, estoy preocupado. El tiempo pasa rápido”, afirmó Barnier en una breve declaración a los medios antes de reunirse con Davis para una tercera ronda que se prolongará hasta el jueves, marcada aún por los puntos de divergencia entre ambas partes.



Para octubre

Fuentes comunitarias asumen que será difícil alcanzar un avance suficiente en las conversaciones para octubre, cuando se preveía iniciar el debate sobre la futura relación entre Londres y el bloque.

Barnier se mostró “preparado para intensificar las negociaciones en las próximas semanas” y subrayó la necesidad de acelerar el proceso, dado que el tiempo corre y la UE teme que no se asienten las bases para un acuerdo en la fecha para la que está prevista la salida del Reino Unido, marzo de 2019 –dos años después de que se iniciaran oficialmente las negociaciones–.

Para entonces, la idea es que se conozca al menos la forma general del acuerdo que regirá la relación futura entre el Reino Unido y la UE. “Necesitamos una posición clara para tener negociaciones constructivas. Cuanto antes acabemos con la ambigüedad, antes estaremos en una posición de negociar nuestra futura relación”, afirmó el negociador comunitario, Michel Barnier.

Se esperaba que la jornada de ayer sea de trabajos preparatorios pues la delegación británica no está al completo ya que es festivo en el Reino Unido.

En la agenda están los principales temas clave de la separación, como los derechos de los ciudadanos, la cuestión de la frontera irlandesa y el acuerdo financiero, aunque no se esperan grandes avances.

Si en junio se abordaron los aspectos organizativos de las negociaciones y en julio se identificaron las áreas de convergencia y divergencia en ámbitos como los derechos de los ciudadanos, en agosto las partes aspiran a clarificar las posturas en los tres

asuntos clave. l