Un avión de pasajeros con 66 personas a bordo se estrella en una zona montañosa de Irán

Un avión de la compañía iraní Aseman con 66 personas a bordo se estrelló ayer en una zona montañosa del centro de Irán debido a las malas condiciones climatológicas, que están dificultando también las operaciones de búsqueda.

Los 60 pasajeros y seis tripulantes (dos pilotos, dos auxiliares de vuelo y dos miembros del personal de seguridad) fueron dados por fallecidos aunque los equipos de rescate no pudieron localizar los restos del aparato. El portavoz de la Aseman, Mohamad Taqí Tabatabaí, explicaba que el personal de la aerolínea todavía no llegó a la zona del accidente al ser de “difícil acceso”, por lo que no pueden confirmar el estado de los pasajeros, entre los que figura un niño.

No obstante, Tabatabaí indicó que habitantes de la zona informaron a la compañía de que todos habrían muerto en el siniestro, ocurrido en la cordillera Zagros, en el sur de la provincia central de Isfahán. De hecho, tanto el líder supremo iraní, Ali Jameneí, como el presidente, Hasan Rohaní, expresaron sus condolencias a las familias y rogaron rezar por el alma de las víctimas.

El avión, un ATR-72 de más de veinte años de antigüedad, despegó del aeropuerto Mehrabad de Teherán a las 8.00 hora local (4.30 GMT) con destino a la ciudad de Yasuy (sudoeste), y desapareció del radar unos 50 minutos después. Se cree que el ATR-72 chocó contra la cima de la montaña Dena, cerca de la localidad de Samirom. Los servicios de emergencia informaron en un primer momento de que debido a la orografía del terreno era imposible enviar ambulancias y que habían desplazado a la zona helicópteros. Sin embargo, el temporal de lluvia, niebla y viento no permitió a los helicópteros aterrizar, por lo que 20 equipos de socorro procedentes de tres provincias comenzaron a acercarse por tierra.

El portavoz de Emergencia de Irán, Moytaba Jaledí, confirmó a la televisión estatal que “aún no han avistado” los restos del avión. Para ayudar en la búsqueda, las autoridades tienen previsto asimismo enviar un avión no tripulado o dron. El presidente Rohaní encargó al ministro de Carreteras, Abas Ajundí, que realice un informe de las causas del accidente lo antes posible, aunque todo apunta a las malas condiciones climatológicas, como señaló el portavoz de Aseman.

Según la agencia Fars, el comandante del avión siniestrado, Hoyatolá Fulad, tuvo hace unos años un problema técnico casualmente con el mismo modelo de avión y en un vuelo que cubría también la ruta Yasuy-Teherán, pero logró realizar con éxito un aterrizaje de emergencia. Los responsables de aviación civil negaron, tras diversos rumores, que el avión siniestrado sufriera problemas técnicos.