Los rusos comienzan con los tradicionales baños de epifanía

La Epifanía del Señor es una fiesta cristiana en la que los ortodoxos celebran el bautismo de Jesucristo en el río Jordán con Juan el Bautista. El Bautismo se celebra durante la noche del 18 al 19 de enero y en Rusia suele ir acompañado de baños en agua helada a través de agujeros especialmente abiertos en el hielo llamados “jordanes”. El prior de la iglesia de Serafín de Sárov en Krasnopresnenskaya Náberezhnaya considera que los baños de la Epifanía no son una práctica obligatoria en la tradición eclesiástica de Rusia. “Si uno no se baña en el agua helada no pierde nada”, comenta. FOTO: REUTERS/Maxim Shemetov