Zara lanza en Madrid la entrega en el mismo día de los pedidos online

Zara, el buque insignia de la multinacional coruñesa Inditex, ha estrenado en Madrid la entrega en el mismo día de sus pedidos online, con lo que da un paso más en su apuesta por el comercio electrónico.

En concreto, la firma de moda ofrece a sus clientes desde mediados de la semana pasada la opción Same day Madrid, es decir, la posibilidad de recibir sus pedidos en el mismo día por 5,95 euros para las compras realizadas antes de las 14.00 horas.

Sin embargo, esta opción, por el momento, únicamente está disponible para las entregas en Madrid y para compras realizadas de lunes a viernes.



El Corte Inglés

Así, Zara sigue la estela de Amazon o El Corte Inglés, que ofrecen también a sus clientes la posibilidad de recibir los pedidos en el mismo día de la compra.

Pero, además, Zara también ofrece desde la semana pasada el servicio Next day, que consiste en la entrega de los pedidos realizados a través de su página web al día siguiente de hacer la compra. Esta opción sí está disponible para toda España, y es gratuita para las compras a partir de 30 euros. En este caso, para recibirlo al día siguiente, el pedido en la tienda online de Zara debe realizarse antes de las 21.00 horas.

Por otro lado, se mantiene la posibilidad de recogida en tienda entre 2 y 3 días laborables después de realizar la compra a través de internet y que no supone ningún coste para el cliente quien, además, puede elegir el establecimiento donde quiere que le depositen su pedido, a donde puede ir en un plazo de 15 días.