Xustiza acepta reunirse el lunes con los sindicatos pero no para más subida salarial

La Xunta anunció ayer que acepta reunirse de nuevo con el comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia, aunque no para tratar una nueva subida salarial.



El comité de huelga, formado por los sindicatos SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO, ha demandado ayer un nuevo encuentro de la mesa de negociaciones el próximo lunes en San Caetano tras la votación celebrada el miércoles en la que los trabajadores autorizaron la negociación por debajo de los 190 euros de subida al mes.

Fuentes de la Xunta explicaron que “la disposición” del Gobierno gallego “quedó clara en su objetivo de cerrar la huelga en la Justicia”. “Hubo quince reuniones con los sindicatos, ocho propuestas de subida salarial, el cumplimiento con creces del acuerdo parlamentario, la aplicación de las subidas ya en el año 2018 y la elaboración de las tablas comparativas bajo los criterios de los propios sindicatos”, continúan.



Matizan, sobre la cuestión económica, “que siempre fue el motivo principal de este conflicto” que “no hay nuevas ofertas, tal y como se informó en la última reunión” y, por lo tanto, aclaran que “si la condición para una nueva reunión es que la Xunta presente una nueva oferta, esa reunión no tiene sentido”.



Sobre la mesa

“La oferta de la Xunta es conocida. Si los sindicatos quieren seguir hablando del desarrollo de la propuesta que hay sobre la mesa, sí estamos a su disposición”, dicen. En ese sentido, explican que la oferta autonómica “unida a la subida anunciada por el Gobierno central –que también pagará la Xunta– supone un incremento salarial del catorce por ciento y garantiza que los trabajadores de la Justicia queden siempre por encima del promedio estatal”.

“Son entre 3.500 y 4.000 euros más al año. Deben reflexionar sobre esa oferta, que blinda sus intereses”, continuaron



Instan a los sindicatos a “pensar sobre el resultado de las votaciones de ayer, en las que los trabajadores dejaron patente que la postura negociadora llevada hasta ahora no era la correcta, y que las peticiones que hacía el comité de huelga estaban fuera de la realidad y eran inasumibles incluso para los propios beneficiados”, según interpretan.