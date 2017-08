La Xunta revocará las concesiones de transporte que no respeten la subrogación de los trabajadores

La Xunta y sindicatos prevén que la próxima semana pueda haber una solución para los problemas de más de veinte trabajadores –en A Mariña lucense y la provincia de Ourense–- que no han sido subrogados en el marco del nuevo plan de transporte, al tiempo que han acordado llevar a Inspección de Trabajo estos casos. Con todo, la Consellería de Infraestruturas ya avisó de que revocará las adjudicaciones en caso de que no se respeten las condiciones.

La segunda reunión de la comisión de seguimiento del nuevo plan de transporte acordó pedir “por unanimidad” documentación complementaria a las empresas salientes y entrantes de las líneas en las que hay problemas de subrogación de personal por “posibles incumplimientos”. Estos datos serán analizados en una tercera reunión, que se celebrará el próximo jueves, 31 de agosto, de donde se espera que salga una solución.

Tras la renión, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, dejó claro que se revocarán las adjudicaciones a las empresas entrantes en el caso de que se confirme que deben subrogar a los trabajadores pendientes y no lo hacen, si bien aguarda que se pueda llegar a acuerdo.



Documentación

De tal forma, si “con la documentación complementaria” se incluyen certificados de que son “realmente” trabajadores de la línea antigua que cambia de adjudicataria, la Xunta tiene lista “la documentación para iniciar el proceso de resolución de contrato e incluso prohibición de contratar”.

Asimismo, la Xunta y los sindicatos acordaron que se remita esta situación a Inspección de Trabajo –a instancias de los sindicatos– para que analice “todo este proceso de subrogación” con el fin de que abra un informe, que puede derivar en sanciones pertinentes si es el caso. “Desde la Xunta de Galicia no vamos a tolerar ni a permitir que el plan de transporte sirva de excusa a las empresas para reducir la plantilla”, sentenció Ethel Vázquez.

El objetivo de todo ello es que la comisión de seguimiento “pueda dar una solución ya” en su reunión del próximo jueves “y no prolongarlo”, según explicó Beatriz Meilán, de UGT. “Creo que la semana que viene podremos cerrar el asunto satisfactoriamente”, aseguró. En este sentido, Meilán identificó la reunión de este jueves como un “avance importante” para determinar qué información es la necesaria para solucionar esta problemática, con el fin de que la Administración decida si mantiene la adjudicación o la revierte. Así, explicó que “si la empresa saliente certifica” esa subrogación, la nueva concesionaria tendrá que admitir a esos trabajadores, “y si no habrá que revertir esa concesión”.

Por su parte, Marcos Pérez (Comisiones Obreras) calificó de “vergüenza” tener a los trabajadores “en la situación en la que están”, que “están en la calle, sin trabajo, sin paro y sin nada”. Asimismo, Pérez indicó que la información aportada por las empresas “no fue suficiente para nada”, por lo que se reclaman datos complementarios con los que poder solucionar esta problemática.