La Xunta invita a “reflexionar” sobre su oferta de subir un 13% los sueldos

La Xunta invitó ayer a los funcionarios de la Administración de Justicia a “reflexionar” sobre la oferta de un “subida salarial de un 13%” que indica haber presentado el viernes para poner fin a la huelga iniciada el 7 de febrero.

En un comunicado, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señala que ese incremento “se empezará a aplicar este mismo año” y que eso supondrá que “Galicia quedará por encima de la media de las comunidades”.

Rueda opinó que “no tiene sentido que los sindicatos planteen nuevas exigencias una vez atendidas las peticiones que inicialmente se pusieron sobre la mesa” de negociación.



Voluntad negociadora

Añade que “la voluntad negociadora de la Xunta quedó clara con más de una docena de reuniones y siete subidas de su oferta salarial, que es donde radica la base del conflicto”.

En el arranque de la sexta semana de la huelga, Rueda recordó que el último encuentro, el del pasado viernes, duró “casi todo el día” y, en él, el Ejecutivo autonómico puso sobre la mesa una propuesta de subida lineal para todos los cuerpos (gestores, tramitadores y auxilios) de 105 euros más al mes, a empezar a cobrar parcialmente en 2018.



“Lo que no puede ser es que, llegados a ese acuerdo, aparezca una reivindicación salarial más alta”, aseveró, antes de reiterar que si se suma el incremento autonómico (un 5% más sobre el total de los emolumentos) a la subida pactada en el ámbito estatal para todos los empleados públicos, los funcionarios de la justicia “cobrarán un 13% más”.

Mientras, las asambleas celebradas ayer en las ciudades gallegas sirvieron para ratificar que los funcionarios de justicia están dispuestos a “no dar un paso atrás” en la sexta semana de paro en la comunidad, en la que, según dirigentes de distintos sindicatos, se mantiene un seguimiento “alto, superior al 80%”.



El comité de huelga clarificó en una reunión en Ourense “la hoja de ruta” y los distintos representantes sindicales de cada zona trasladó a los trabajadores el resultado de la última reunión con la Xunta, el pasado viernes.

“Y en seis de las siete asambleas, porque en Santiago no se habló de cifras, la gente dejó muy claro que no quiere bajar de 190 euros”, coincidieron en señalar miembros de distintos sindicatos, en referencia a la última oferta.