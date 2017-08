La Xunta da por “estabilizado” el gran incendio de Verín

La Xunta dio ayer por estabilizado el gran incendio forestal que afecta a los municipios de Verín y Vilardevós (Ourense) tras arrasar más de 1.300 hectáreas, aunque al cierre de la edición todavía no estába controlado, se prevía desactivar la situación 2 de emergencia, durante la noche de ayer, puesto que “ya no corren peligro las casas”.

En rueda de prensa en Santiago, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, apuntó que “ya no hay llamas” mientras se seguía trabajando en su extinción. Asimismo, había una investigación abierta sobre las causas del fuego, si bien incide en “la intencionalidad” del incendio, ya que “todo indica” a ello, en una zona en la que “no era la primera vez que había un foco”.



En siete horas

El fuego se inició a las 16.30 horas del jueves en la parroquia de Vilamaior de Val y “ocho minutos después” se movilizaron los primeros medios en un operativo que “funcionó muy bien” ante la virulencia de un incendio que pasó del millar de hectáreas “en siete horas”.

El rápido movimiento del viento y la “sequía extrema” han sido factores que han influido en la propagación del fuego en una zona que acumula “muchos meses sin lluvia”. Sobre la previsión de las próximas horas, indicaba que habrá máximas de unos 30 grados, pero con menos viento, y una decena de medios aéreos se encuentran refrescando la zona.



Setecientas personas

El operativo estuvo compuesto por unas 400 personas hasta primera hora de ayer, a los que han sumado 300 más en esta jornada, por lo que han colaborado alrededor de unos setecientos efectivos, a quienes la conselleira agradeció su trabajo.

En cuanto a los daños producidos por el incendio, la conselleira destacó la “gran riqueza forestal” quemada, con montes repoblados en 2005 y 2009, y diversas poblaciones de pinos y castaños calcinadas. A esto se unen pastos y colmenas arrasados.

Con todo, valoró que no haya ningún herido ni daño personal. De hecho, ningún vecino fue desalojado de sus viviendas. Sin embargo, ardió un vehículo de la brigada contra incendios de la Xunta que se encontraba aparcado.

Junto a esto, la conselleira volvió a abogar por un endurecimiento de las penas contra incendiarios, y puso como ejemplo la reciente detención de un vecino de Maceda, al que se responsabiliza de más de veinte fuegos.

“Un incendiario es un terrorista”, sentencia Ángeles Vázquez, al tiempo que llama a la ciudadanía en “no dudar en denunciar” a aquellos que prenda fuego al monte, pues “no pueden campar con libertad por el territorio”.

El humo y el olor a quemado de un incendio declarado este jueves en la localidad de Verín, se extendió ayer a distintas localidades de Castilla y León, entre ellas Valladolid. Ante ello, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León explicó que el olor a quemado y la nube de humo detectados en diversas localidades procedía del incendio gallego.