La Xunta anuncia que se personará contra los tres presuntos incendiarios

La Xunta anunció ayer su intención de personarse en los procesos judiciales contra tres presuntos incendiarios detenidos en los últimos días en Galicia a los que se les atribuyen la autoría de unos cuarenta fuegos forestales.

En un comunicado, la Xunta indica que “siempre se persona como acusación particular en las causas abiertas contra incendiarios” y añade que “reclamará los gastos de extinción y los daños medioambientales producidos, además de los posibles daños materiales ocasionados”.

Añade que esos gastos “deben ser cuantificados”, pero incluye en ello los medios aéreos y terrestres, el combustible, el material empleado, la reparación de los vehículos dañados y los daños ocasionados en el proceso de extinción.



Controlado y extinguido

La Consellería de Medio Rural informó de la situación de los incendios, con datos recogidos hasta las 19.30 horas de ayer, indicando que está controlado el incendio en el municipio ourensano de Vilariño de Conso, que afecta a 119,68 hectáreas, y está extinguido el del municipio lugués de Vilalba.

Así, a las 18.24 horas se dio por controlado el fuego que comezó el sábado a las 13,06 horas en el Ayuntamiento de Vilariño de Conso, en la parroquia de Castiñeira. Según las últimas estimaciones afecta a 119,68 hectáreas, de las que dos son de arbolado y el resto de monte raso. En las labores de extinción de este incendio estuvieron trabajando diez agentes, treinta y cinco brigadas, dieciséis motobombas, una pala, cinco helicópteros y tres aviones.

Por otra parte, a las 15.11 horas do ayer se daba por extinguido el incendio que se registró en el Ayuntamiento lucense de Vilalba, en la parroquia de Vilapedre, que comenzaba a las 02.08 horas de esta madrugada.



Monte raso

Afectó a veinticuatro hectáreas de monte raso. En su extinción participaron un técnico, cuatro agentes, nueve brigadas y seis motobombas.

La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuíto 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal. Además, toda la información actualizada sobre incendios forestales podrá ser consultada en la cuenta abierta de twitter: @incendios085.