La Xunta actuará con contundencia con las navieras que van a las Cíes

La Xunta confirmó ayer la apertura de varios expedientes sancionadores contra las navieras que operan líneas a las islas Cíes por exceso de venta de billetes, y prometió ser “contundente” dada la “reincidencia” de las empresas.

Así lo trasladó, en declaraciones a los medios, la directora xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente, Ana María Díaz López, quien explicó que las navieras fueron advertidas en varias ocasiones de que habían incurrido en un “exceso” de venta de billetes, y que estaban por encima del cupo permitido (2.200 visitantes diarios y 800 campistas).

Díaz López relató que este “exceso” fue detectado los días 3 y 5 de agosto, y que se incoaron los correspondientes expedientes sancionadores tras advertir a las navieras. Asimismo, el 19 de agosto se volvió a repetir la situación “y se les avisó por correo electrónico y por whatsapp” de que no se iba a permitir que el domingo desembarcasen más personas de las permitidas.



Protección del espacio

La directora xeral justificó esta decisión para garantizar la protección y preservación del espacio natural, y también por la seguridad de los propios visitantes, y apuntó que “todas las administraciones” deberían compartir esa medida. “La seguridad de las personas es absolutamente vital. Exceder el cupo puede comprometer la seguridad de las personas en caso de que haya un incidente”, subrayó, al tiempo que lamentó los perjuicios causados a los afectados, de los que responsabilizó a las empresas.

“Conocían la norma, apelamos a su responsabilidad pero esa responsabilidad no fue recíproca”, proclamó, e insistió en que la limitación de viajeros a Cíes no es una condición nueva, sino que “el cupo fue establecido ya en 1994”. De hecho, la Xunta implementó, desde el año, el código HQR en los billetes que están autorizados, y los controles del Parque pudieron constatar que se habían vendido pasajes sin ese código.

Por las “reiteradas advertencias” y por la “reincidencia” de alguna de las navieras, Ana María Díaz López prometió que la Xunta va a ser “contundente” en los procesos sancionadores.



Hasta 200.000 euros

“La consellería va a aplicar el régimen sancionador con toda dureza y hasta las últimas consecuencias”, reiteró, y recordó que esas sanciones pueden ir desde 3.000 a 200.000 euros.

Lamentó que la actuación de las navieras “daña” la imagen del Parque Nacional y también entorpece el turismo sostenible en esos espacios, además de los inconvenientes que han sufrido los viajeros. Patrimonio Natural sostiene que la actitud de algunas navieras “constituye un riesgo inasumible” para los visitantes y para los valores ambientales de un “lugar emblemático”. l