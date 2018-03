Villares intenta rebajar las tensiones con los críticos tras las ausencias en el plenario

El portavoz parlamentario de En Marea y líder del partido, Luís Villares, quiso rebajar cualquier tensión interna en el partido, que el sábado celebró su plenario semestral con notables ausencias como las de los tres alcaldes de las ciudades “del cambio” –Jorge Suárez (Ferrol), Xulio Ferreiro (A Coruña) y Martiño Noriega (Santiago)– o buena parte de los diputados de Esquerda Unida y Podemos, tanto en el Parlamento de Galicia como en el Congreso. Así, remarcó que la ciudadanía “premió la unidad” en las elecciones.



Dos días después de la celebración del plenario de este partido de adscripción individual, con la mitad de afluencia que el mes de julio cuando Villares sacó adelante sus tesis con poco margen de diferencia, el portavoz de En Marea, que fue avalado por el veterano Xosé Manuel Beiras en el plenario, quiso poner el acento en la “unidad”. Asimismo, aseguró que mantiene una buena relación con los tres alcaldes, que fueron los que le propusieron en el verano de 2016 para ser el candidato a la Presidencia de la Xunta.



Sin tono de reprobación

Sin entrar en un tono de reprobación, resaltó que está fuera de “opinión” que Eva Solla, vicepresidenta segunda del Parlamento, es diputada por En Marea, pese a que la parlamentaria que milita en Esquerda Unida aludiese a que no era de ese partido para no sentirse obligada a acudir..

Aparte de Eva Solla, tampoco fueron los diputados autonómicos de Podemos –salvo Pancho Casal, que rindió cuentas por parte del grupo parlamentario–. “Nadie quedó excluido”, argumentó, en referencia a la intervención del representante del grupo dentro del partido En Marea.

En el capítulo de representantes de En Marea que no acudieron a la reunión del partido hay que sumar los dos diputados de Podemos en el Congreso y la de Izquierda Unida (Antón Gómez-Reino, Ángela Rodríguez y Yolanda Díaz), mientras que sí fueron el actual portavoz de En Marea en la Cámara Baja, Miguel Anxo Fernán Vello, y Alexandra Fernández, ambos de Anova.



De hecho, la representación de miembros de Anova fue aún más amplia con la presencia de su portavoz nacional, Antón Sánchez, y la de su referente Xosé Manuel Beiras, quien censuró que haya diputados que renegasen de En Marea. “No se puede luchar contra la casta si hay casta dentro”, advirtió.