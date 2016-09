Villares defiende el papel de alcaldes que mostraron que el cambio es posible

El candidato de En Marea a la Presidencia de la Xunta, Luís Villares, reivindicó en A Coruña el ejemplo de los “alcaldes del cambio” que demostraron que “otra forma” de hacer política “es posible” y no solo “una forma de hablar”, sino que es “una forma de vivir”.

En el acto más multitudinario en lo que va de campaña, en la mañana de ayer alrededor de medio millar de personas se han congregado en los Xardíns de Méndez Núñez para presenciar un acto público en el que Luís Villares presumió de poder compartir escenario “con sus amigos” al contrario de un PP que “solo puede subirlos a los yates”.

La ciudad herculina acogió el arranque del segundo tramo de campaña con la presencia de los alcaldes de las mareas –Martiño Noriega (Santiago), Xulio Ferreiro y Jorge Suárez (Ferrol)–, a los que sumaron a otra de las regidoras de las también llamadas “ciudades rebeldes”, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Allí, Villares pidió a la “marea de gente normal” que no se “rindan” y que extiendan “a todo el mundo” que En Marea representa “un proyecto solvente” que va a “recuperar el gobierno” para los ciudadanos.

Una idea que, para Villares, continúa el ejemplo asentado por las candidaturas ciudadanas de las últimas elecciones municipales que “abrieron caminos” en la “lucha honesta y decente” por las “mayorías”.

“Estamos en pie frente a los que están cansados”, personificados para Villares en un Feijóo al que ha invitado a subir al escenario de sus mítines “a Angela Merkel” para evidenciar que gobierna para “la troika” o a sus “amigos” Rita Barberá y Alfonso Rus. En una semana marcada por la imputación de estos dos políticos y en la que comenzó el curso, el cabeza de cartel de En Marea puso “un sobresaliente en corrupción y prevaricación” al PP.

Como viene siendo habitual en campaña, Villares volvió a exigir a Feijóo que aparte al presidente de la Diputación de Ourense, Xosé Manuel Baltar. “Van ocho días de campaña y no nos cansaremos de repetirlo”.

En A Coruña, el candidato del partido instrumental comparó el ejemplo de la “historia de compromiso” de personajes históricos como María Pita, quien “podría ser ayer Ada Colau o Xulio Ferreiro en defensa de las mayorías sociales”, o el de Luís Peña Novo, primer concejal electo de una candidatura nacionalista.

En Méndez Núñez Villares recogió el “abrazo fraternal” que durante su intervención le dedicó Colau para recuperar el recuerdo de aquella “Ada ciudadana” que se plantó “con su camiseta” de Stop Deshaucios “ante las fuerzas del orden para que la gente no fuese echada de sus casas”.