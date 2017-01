Villares defiende su lista al Consello das Mareas: “Confluir es renunciar”

El portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, aseguró ayer que el “espacio de unidad” que crea la lista que él lidera, denominada “Máis Alá!”, es “incuestionable” dado que integra “a la inmensísima mayoría” del proceso de confluencia y recordó que “confluir es renunciar a cosas” para que “la unidad popular siga avanzando”.

Acompañado por muchos de los 35 nombres que componen “Máis Alá!” –como el líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, o el dirigente de la Marea Atlántica, Iago Martínez–, el exmagistrado lucense presentó ayer en Santiago esta candidatura para las elecciones internas de En Marea, en las que se decidirá la composición del futuro Consello das Mareas y de la nueva coordinadora –órgano ejecutivo–. Para este proceso compiten otras dos listas, una con personas vinculadas a Anova y otra a Cerna.

“La unidad popular es entenderse con quien no es igual que uno, eso es la unidad popular, todo lo que llevamos construido estos meses, estos años, estas décadas es entendernos con gente que no es exactamente igual que nosotros pero que comparte los valores esenciales”, destacó Villares.

En este sentido, dejó claro que “sería mucho más sencillo dejar ese esfuerzo” por construir una candidatura de unidad y “hacer listas competitivas que estableciesen sumas de mayorías”. “Las mayorías y las minorías funcionan bien cuando son espacios homogéneos pero, cuando los espacios son heterogéneos, la única regla que vale es la del consenso, la del bien común ... Por eso no vale competir, por eso es necesario cooperar”, subrayó el portavoz parlamentario.

De este modo, destacó el esfuerzo realizado por la lista “Máis Alá!” para “integrar” a todos los espacios, “incluidos los que hoy no están representados pero que fueron invitados a participar” o “aquellos que participaron pero que después decidieron libremente no participar”. “Fue una candidatura que estuvo abierta en todo momento”, aseguró.



tropezar

En su intervención, Villares consideró que muchos esperaban que la gente que conforma En Marea “tropezase” pero, frente a ello, subrayó que “una vez más” está dando muestras de que es capaz de “sorprender a todo el mundo” y “ponerse de acuerdo” y traer “una forma diferente de hacer política”.

“Por eso, buscando consenso, es por lo que buscamos en ese espacio mejores oportunidades, mejores formas de expresar la coralidad, la pluralidad y el afianzamiento del espacio de confluencia”, manifestó Villares en una acto en el que dejó claro que este proceso interno que celebra En Marea es “un punto más” de un proyecto “que está por construir”.

En el acto, el exmagistrado fue arropado por diversos miembros de su candidatura como del líder de Anova, Xosé Manuel Beiras, quien mostró su satisfacción por participar en una lista liderada por Luís Villares y que lleva por nombre el título del manifiesto de Manuel Antonio “Máis Alá!”. Precisamente, Beiras definió “Máis Alá!” como una candidatura “forjada en el esfuerzo”. “Es necesario trabajar en ella y hay sitio para todos los que tengan buena voluntad de entenderse, incluso en medio de las riñas inevitables e indispensables que siempre tiene que haber”, ha apuntado.

Antes de la presentación, y preguntado por los medios sobre el veto que recoge el documento asociado a su lista a que compagine su labor parlamentaria con ser portavoz orgánico del partido, Villares reiteró que “no encabezaría un proyecto” que no lo quisiese como líder.