Las víctimas del Alvia claman justicia cuatro años después y con “la verdad oficial del Gobierno desmontada”

El presidente de la Plataforma Víctimas del Alvia 01455, Jesús Domínguez, dijo ayer que cuatro años después de la tragedia ferroviaria de Angrois. se desmonta “la verdad oficial” que el Gobierno trató de inculcar a la sociedad.

Ayer, un día antes de que se cumpliera el cuarto aniversario del siniestro, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, Domínguez indicó que en todo este tiempo el Ejecutivo intentó señalar al maquinista del Alvia como “el único responsable, y ahora ya la Audiencia, el juez y la Unión Europea han dejado claro que no solo es el maquinista”.

Familiares y víctimas del trágico accidente han convocado hoy una marcha reivindicativa a las 19.00 horas en Santiago de Compostela, justo cuando se cumplen cuatro años. La manifestación concluirá en la Plaza del Obradoiro y saldrá de la estación de tren de la capital gallega, para hacer visible la responsabilidad que achacan a Renfe y Adif.

Instantes antes de participar en una reunión informativa para afectados convocada en el Auditorio de Galicia en Santiago, el presidente de la Plataforma de víctimas pidió que todas las formaciones políticas que los han apoyado “se pongan de acuerdo”, una vez que el PSOE formalizó la solicitud de una comisión de investigación en el Congreso.



Reclaman consenso

“Lo que pedimos públicamente es que todos los partidos que nos han apoyado públicamente, desde En Marea, Ciudadanos, Podemos, PSOE y UPyD, que no está ahora en el Congreso, se pongan de acuerdo, que haya consenso”, señaló Domínguez.

Además, solicitó que no se utilice su causa “ni a las víctimas”, que se lleve a cabo “una investigación parlamentaria seria, porque hay hechos muy graves”, y “que se depuren todas las responsabilidades políticas”.

Domínguez también se pronunció sobre las declaraciones públicas de los últimos días de algunos representante del Gobierno o del PP: “Evidentemente, si hay una comisión de investigación o les llama el juez pues es que no les queda otro remedio que colaborar. Quedan muy bien de cara a la opinión pública, pero es lo que deben y lo que tienen que hacer”.

El presidente de la Plataforma de víctimas del Alvia asume que “el maquinista tuvo un despiste, una imprudencia”, que cree puede “tener cualquiera”, pero criticó que se pasasen por alto las advertencias sobre los riesgos de seguridad del trazado ferroviario en el lugar del accidente.

“Hay unos ingenieros y unos departamentos de seguridad que tenían que haber evaluado el riesgo tal y como indica la normativa, y en tres ocasiones no lo hicieron”, afirmó el portavoz.

En este sentido, dijo que la primera vez fue “cuando se modificó el proyecto y se rebajó la seguridad”, “cuando se advirtió por escrito de que esa curva era muy peligrosa a un jefe de maquinistas y Renfe no hizo nada”, y “cuando se desconectó el sistema de seguridad Ertms, que aunque estaba antes de la curva hubiera alertado al maquinista y hubiera parado el tren, pero que por retrasos se acordó desconectar”. l