Los sindicatos de Xustiza se levantan de la mesa y no volverán mientras siga Barreiro

Los representantes del comité de huelga de la administración de justicia plantaron las negociaciones de nuevo con la Xunta y advierten de que no volverán a negociar si continúa al frente de las conversaciones el director xeral de Función Pública, José María Barreiro.

En una nueva interrupción de las negociaciones, representantes de los sindicatos SPJ USO, A Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO invitaron a entrar a la prensa en la sala de negociaciones y uno de ellos, Pablo Valeiras hizo de portavoz.

Señaló que mientras siga Barreiro al frente de las negociaciones los sindicatos no volverán a sentarse y aseguró que el Gobierno gallego “ya sabe lo que tiene que hacer” si pretende sentarlos de nuevo a la mesa.

Por su parte, Barreiro, defendió el derecho de la Xunta a elegir sus interlocutores, como lo hacen los sindicatos. ”La administración elige a los suyos y ellos eligen los suyos. Esto es una muestra más de que no quieren negociar”, concluyó el director xeral.

Por su parte, el sindicalista tachó al responsable de Función Pública de “usurpador” y de “dinamitador” de las negociaciones.

Valeiras sostuvo que “el usurpador de la Justicia no es la persona que tiene que estar en la negociación” porque “no conoce cómo funciona la Justicia, tiene un desconocimiento absoluto”. “

Nos dijo: No pienso subir nada”, prosiguió.

“Dijo que frivolizábamos cuando 2.700 trabajadores reclamaban ser iguales al resto del Estado, que no tienen ningún tipo de descuento por estar enfermos. Como buen usurpador desconoce la realidad de la Justicia gallega tanto a nivel de cargas de trabajo como de reducción de cuadro de personal”, continuó.

Mientras, el diputado del BNG en el Parlamento gallego Luís Bará pidió ayer la mediación del Consejo gallego de Relaciones Laborales en el conflicto de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia, en su décima jornada laboral de huelga indefinida, para evitar “el bloqueo de la Xunta”.

En un comunicado, Bará consideró que la situación de huelga es “insostenible” y se debe a la “prepotencia y cerrazón de la Xunta”. El parlamentario autonómico mostró su apoyo a las reivindicaciones del personal de la Xustiza en Galicia.