Os servizos de emerxencia localizan a través de 'WhatsApp' a un ciclista ferido na Laracha (A Coruña)

O 112 localizou a través do servizo de mensaxería 'WhatsApp' a un ciclista que se atopaba ferido logo de sufrir unha caída no termo municipal da Laracha (A Coruña).



Segundo informou o CAE 112 Galicia, o suceso produciuse ao redor das 10,30 horas deste domingo nunha zona de monte de Martiñán, na parroquia de Soandres. Tras ser localizado, Urxencias Sanitarias 061 trasladou ao ciclista a un centro hospitalario.



Un compañeiro do ferido alertou do sucedido á central de emerxencias a través dunha chamada telefónica na que explicaba que descoñecían cal era a súa localización exacta.



Así, o alertante enviou as coordenadas ao 112 a través do WhatsApp, o que permitiu aos efectivos de emerxencia situar o incidente de forma precisa.



Desde a central do 112 tamén se informou do sucedido aos Bombeiros de Bergantiños, a Protección Civil e á Garda Civil.