Roban una caja fuerte y varias joyas de la casa familiar del “Pastelero”

Un curioso robo afectó hace unos días a familiares de Óscar Rial, más conocido como “El Pastelero”, un hombre detenido en varias ocasiones por narcotráfico y cuya relación con el mercado de los estupefacientes no ha podido ser probado en los tribunales.

Y es que los ladrones se llevaron un importante botín en efectivo y en joyas de la casa familiar de la Rúa Maina, en Cornazo. La denuncia está presentada ante la Policía Nacional de Vilagarcía, que busca intensamente cualquier pista que pueda dar con la solución al caso.

Los familiares de “El Pastelero” denunciaron que se habían llevado del inmueble una caja fuerte con dinero y numerosas y valiosas joyas.

Sin embargo, las cámaras de seguridad que vigilan el chalet no grabaron absolutamente ningún movimiento sospechoso que pueda llevar a la Policía a dar con los ladrones.

Los denunciantes tampoco fueron capaces de precisar la cantidad de dinero sustraído del interior de la caja fuerte.

Cabe recordar que Óscar Manuel Rial Iglesias es un viejo conocido de las fuerzas de seguridad. Fue detenido en 2008 como presunto jefe de la organización que alijó los 3,5 kilos de cocaína del Pesquero San Miguel. Uno de los tripulantes lo implicó pero después no acudió al juicio, por lo que quedó absuelto. En 2014 volvió a ser arrestado por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero finalmente la acusación se limitó a un fraude fiscal con una multa y una indemnización que sumaban unos 800.000 euros.

Un delito que Rial Iglesias reconoció y por el que no tuvo que ingresar en prisión, al ser la condena de seis meses. “El Pastelero” ingresó los 800.000 euros reclamados por la justicia el mismo día en que llegó al acuerdo con el fiscal. La denuncia por el robo en su casa familiar fue presentada el jueves ante la Comisaría de Vilagarcía, pero no es el único robo que investiga la Policía Nacional.

Aunque probablemente ambos hechos no estén relacionados, una vecina de A Laxe también acudió a presentar denuncia ante la Policía Nacional porque se encontró con un encapuchado en su vivienda.