Rivera afirma que “será bueno para Galicia” que C’s sea llave para la Xunta

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró ayer que “será bueno para Galicia” que el gobierno de la Xunta “dependa” de Ciudadanos y se mostró dispuesto a que su agrupación se convierta en la llave de Gobierno gallego del mismo modo que lo izo en la Comunidad de Madrid, en vez de apostar por una “amalgama de partidos que no tienen nada en común”.

Así lo señaló en Ourense, adonde acudió para respaldar a la candidata de Ciudadanos para la presidencia de la Xunta, Cristina Losada, con motivo de un encuentro con representantes del sector empresarial y de los autónomos y a donde llegó en tren procedente de A Coruña.

“Va a ser bueno que el Gobierno de Galicia dependa de un partido moderado, sensato y reformista, como Ciudadanos”, consideró Rivera después del encuentro sectorial, en su segunda jornada seguida que pasa en Galicia en esta carrera hacia las urnas y en un día en que la cabeza de lista por A Coruña participa en el único debate electoral de la campaña con el resto de aspirantes.

En su intervención, el líder de Ciudadanos afirmó que en estos momentos “el debate” está centrado en si el PP ganará con mayoría absoluta o “dependerá de los escaños de Ciudadanos”, y ha descartado pactar con otras fuerzas en relación a la desventaja de 25 puntos del PSOE en las encuestas.



sin una “amalgama”

Para Rivera “lo más sensato” tras las elecciones será “ver cuál es la lista más votada” y sentarse con ella para “ver qué condiciones le pone” su formación, ha dicho. “Las urnas son las que mandan. Si el PP roza la mayoría absoluta no parecería muy lógico que partidos independentistas, antisistema y formaciones que no comparten un proyecto formaran una amalgama de partidos que han perdido las elecciones”, consideró Rivera.

El presidente de Ciudadanos cree que para Galicia será “más sano y bueno” un control democrático al Gobierno de Feijóo a través del Parlamento. Rivera confirmó que la posición de su formación política “no es entrar en un Gobierno”, sino “negociar y sentarse en una mesa para ver las condiciones” que su formación exigiría para apoyar una investidura del candidato popular a la presidencia de Galicia.

El líder de Ciudadanos puso un “ejemplo nítido” de lo que quiere para la comunidad gallega: el del apoyo de su formación a la presidencia de Cristina Cifuentes (PP) en la Comunidad de Madrid. Se trataría de “un gobierno en minoría del PP, con el control y las exigencias de Ciudadanos desde una posición responsable”, dijo Rivera.

Rivera explicó las claves de C’s en materia de creación de empleo y medidas de apoyo a los autónomos. “Si llegamos al Parlamento gallego vamos a hacer de la defensa de los autónomos y emprendedores nuestra bandera”, dijo. En este sentido abogó por una “Ley de la segunda oportunidad”, para que “el que se cae puede volver a levantarse”.

“Igual que hemos tenido que rescatar con millones de euros a los bancos y cajas de arruinadas por los políticos, cómo no ayudar a levantarse a aquellos que a los que la crisis se ha llevado por delante”, se preguntó.