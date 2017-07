El PSOE pide la comisión alegando que cambiaron las “circunstancias”

El PSOE formalizó ayer su cambio de postura sobre el accidente ferroviario de Angrois con el registro en el Congreso de un escrito con el que pide crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas por ese siniestro que hace cuatro años se cobró la vida de 80 personas y dejó 144 heridos.

El portavoz socialista de Fomento, César Ramos, argumentó que el giro de su partido, que en 2016 votó en contra de la comisión que solicitaba En Marea, responde a que han cambiado las “circunstancias” y la información relativa al descarrilamiento.



“Incoherencia”

Al respecto, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, acusó a los socialistas de dar “bandazos ideológicos”, al tiempo que defendió que esta comisión tenga lugar “una vez que concluya el proceso judicial” para “no interferir”.

“Ya no nos sorprende el cambio de opinión del nuevo PSOE del señor Pedro Sánchez, inmerso en constantes bandazos ideológicos y acomplejado ante Podemos”, dijo Tellado, quien acusó a los socialistas de “decir una cosa por la mañana y otra por la tarde” en cuestiones como la catalana.

La única “incógnita” para los populares en relación a esta cuestión es “saber cuánto tiempo van a mantener la nueva postura con respecto a Angrois”, dada la “incoherencia” del Partido Socialista “durante estos meses”, que ha sido “clara y evidente”.

A pocos días del cuarto aniversario de ese fatal suceso, el PSOE también presentó una proposición no de ley con la que insta al Gobierno a reabrir la comisión de investigación técnica para reemplazar el informe que en su día elaboró la CIAF (organismo colegiado del Ministerio de Fomento). Aquel texto fue duramente criticado por la Agencia Ferroviaria Europea tras solo identificar al exceso de velocidad y al maquinista como causantes de la tragedia.

En su intervención, Ramos explicó que su partido quiere que la comisión de investigación política, que espera que apoyen todos los grupos, incluido el PP, sirva para eliminar “cualquier duda” que exista sobre las causas del descarrilamiento, y que, además, los ciudadanos tengan la “seguridad” de que ningún siniestro de estas características va a producirse en el futuro.



Sin Podemos y En Marea

Pese a que la investigación formaba parte de los acuerdos a los que el PSOE y Podemos llegaron el lunes, finalmente los socialistas optaron por presentar en solitario la petición. “Tenemos formas de pensar muy parecidas, pero eso no quiere decir que el PSOE deje de presentar sus iniciativas”, manifestó Ramos.

Por su parte, Yolanda Díaz, diputada de En Marea en el Congreso, celebró el cambio de postura del PSOE y no descartó que en septiembre se pueda llevar a cabo una actuación conjunta.