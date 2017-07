El PSOE y En Marea pedirán por separado la investigación parlamentaria del accidente de Angrois

El PSOE registrará hoy la petición de apertura de una comisión de investigación de carácter político en el Congreso de los Diputados sobre el accidente ferroviario de Angrois, a la entrada de Santiago, donde un tren Alvia descarriló el 24 de julio de 2013 ocasionando 80 muertes y 144 heridos.

Según informaron fuentes del partido, tras acordarlo este lunes por unanimidad en la reunión de la permanente de la Ejecutiva federal, los socialistas han decidido que el registro de la solicitud se produzca esta misma semana, a cinco días del cuarto aniversario de la tragedia.

Además, también para hoy mismo está previsto el registro de la proposición no de ley con la que el PSOE quiere instar al Gobierno central a la reapertura de la comisión de investigación de tipo técnico, según confirmó a Europa Press el diputado vasco Odón Elorza.

Por un lado, la investigación política pretende depurar eventuales responsabilidades políticas por el siniestro, mientras que la técnica busca la elaboración de un nuevo informe para remplazar al que en su día elaboró la CIAF (organismo colegiado del Ministerio de Fomento). Aquel texto fue duramente criticado por la Agencia Ferroviaria Europea y es que solo identificó al exceso de velocidad y al maquinista como causantes de la tragedia.



Sin acuerdo final

Aunque en la tarde de este lunes la reunión entre PSOE y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se saldó con la coincidencia entre ambas direcciones y un acuerdo para impulsar la comisión de investigación sobre el accidente de Angrois, fuentes consultadas por Europa Press confirmaron que finalmente la solicitud se cursará por separado.

Así, fuentes de En Marea ranunciaron que finalmente apoyarán la petición del PSOE de apertura de una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois en el Congreso de los Diputados, “si se cumplen todos los requisitos” de la plataforma de víctimas del tren Alvia.

Así, después de llamar a la “reflexión” para registrar una solicitud “conjunta”, fuentes de En Marea señalaron que ante la decisión del PSOE de presentar su petición “de forma individual” respetan dicha medida, pese a su “intento” por hacerlo de manera acordada. En Marea defiende que “siempre” mostrará su “colaboración absoluta” para sacar adelante esta comisión de investigación, que los afectados reclaman para depurar las eventuales responsabilidades políticas que se produjesen.

Las fuentes consultadas recuerdan que en la anterior legislatura presentó una solicitud que llegó al pleno, pero “el PSOE decidió no votar a favor”. En la actual, como añade, también registró una nueva petición y vio “como la Mesa del Congreso la bloqueó para evitar que siguiese su curso”. “Celebramos el cambio de posición del PSOE y esperamos que esta investigación vaya adelante y se depuren todas las responsabilidades”, subrayan.



El BNG, en Galicia

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, volvió a insistir en la necesidad de que se cree en el Parlamento de Galicia una comisión de investigación sobre el accidente.

“Estamos a las puertas de recordar este terrible accidente, que fue uno de los episodios más duros, a nivel emocional, que recuerdo y una tragedia que todos los gallegos llevamos con pesar”, manifestó. En este sentido, apeló a las personas que “perdieron su vida” “porque no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar desde el punto de vista de la seguridad”.