El PPdeG reivindica que “Galicia es la respuesta a todas las preguntas”

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, participó ayer, acompañado por otros dirigentes del partido, en una ofrenda floral que, con motivo del Día de Galicia, los populares realizaron ante el busto del fallecido expresidente Manuel Fraga, en Vilalba, localidad natal del fundador de la formación popular.

En un acto en el que el líder del PPdeG y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pudo participar por motivos personales, Tellado reivindicó que, para el PPdeG, “Galicia es la respuesta a todas las preguntas”.

“Nuestros predecesores nos inculcaron que nuestros esfuerzos siempre deben centrarse en mejorar nuestra tierra y servir a nuestros vecinos”, remarcó el secretario xeral de los populares, en un acto en el que también protestaron un grupo de vecinos de As Pontes en contra de la reorganización de centros educativos.



Adaptación

Tellado reivindicó el galleguismo como “el trazo ideológico diferencial” del PPdeG y lo definió como “la reivindicación de una tierra que tiene la capacidad de ser próspera, de producir por sí misma y de adaptarse como cualquiera a los nuevos tiempos” frente a quienes lo entienden como “la reivindicación de un país que se repliega sobre sí mismo”.

En este sentido, apeló a que sea entendido “desde la apertura al exterior y a la voluntad de cooperación con los que están al lado y con los que están lejos”, y no “desde la confrontación o el rechazo a lo diferente”. También situó a la comunidad como “una tierra con el mejor de los futuros por delante” y aludió a la recuperación económica.

En el homenaje participaron también el portavoz en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy; la presidenta del PP de Lugo, Elena Candia; el presidente nacional de Nuevas Generaciones, Diego Gago; el portavoz en el Senado, José Manuel Barreiro, y el alcalde de Vilalba, Agustín Baamonde, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Pedro Puy aseguró que Fraga “consolidó la democracia y el sentimiento galleguista”, porque “cuando llegó al gobierno” de la Xunta, “un 40 por ciento de las personas se sentían tan gallegos como españoles”, pero ese porcentaje se incrementó hasta “el 60%” al final de su último mandato, al tiempo que “caía el número de personas que sentían o solo españolas o exclusivamente gallegas”.