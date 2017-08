El PPdeG ataca a una oposición que ve “instalada en sus luchas de poder”

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, aseguró ayer que su partido afrontará el próximo curso político con “ilusión, motivación y ganas de servir a Galicia”. Al tradicional acto de apertura –que tendrá lugar este domingo 27 de agosto en la Carballeira de San Xusto, en el Ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo-Cotobade– acudirá, como todos los años, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, quien estará acompañado, entre otros dirigentes gallegos, por el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo.

En concreto, tal y como indicó Tellado ayer en rueda de prensa, el acto de apertura del curso político del PP comenzará a las 12.00 horas, en un año, subrayó, en el que el horizonte político está “mucho más despejado” que en 2016, en alusión a la “incertidumbre” que reinaba en aquel momento sobre la formación del Gobierno en España y a un solo mes de las elecciones gallegas, que el PPdeG ganó con mayoría absoluta. “Galicia apostó por la estabilidad y el rigor”, apostilló el dirigente popular al respecto.



Estabilidad frente a referéndum

En esta misma línea, el secretario general del PPdeG erigió a Galicia en “una nacionalidad histórica estable”, mientras otras, señaló en clara alusión a Cataluña, “se plantean intentos de referéndums ilegales”.

En este curso político, continuó Tellado, el PPdeG tendrá “la vista puesta” en las elecciones municipales de 2019, para lo que estará, aseguró, “a pie de calle”. Y es que, razonó el secretario general, es “importante” seguir profundizando en “una renovación permanente” en el seno del partido, por lo que su organización política está trabajando en un calendario de nuevos congresos locales para cada provincia que presentará en septiembre.

No obstante, defendió que “no corresponde todavía” escoger candidatos en las ciudades, y añadió que el resto de formaciones políticas están “muy atrasadas” en este asunto. “No me atrevo a aventurar una fecha sobre cuándo se deben presentar candidatos a las ciudades”, manifestó Tellado durante su comparecencia. Considera, no obstante, que la primavera de 2018, un año antes de los comicios locales, sería “una buena fecha”.

Preguntado por si el Gobierno gallego será una buena cantera para escoger a estos candidatos, después de que la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, se postulase como candidata a la Alcaldía de A Coruña, se limitó a decir que se trata de una cuestión que no le corresponde a él contestar. En este sentido, también se refirió a las juventudes del PPdeG, Novas Xeracións, que celebrarán su décimo congreso los próximos 22 y 23 de septiembre.



Alcaldes “derrocadores”

Sobre la oposición, lamentó que se les “haya parado el reloj el 25 de septiembre de 2016”, día de las elecciones gallegas. Pero además, criticó que los partidos de la oposición estén “instalados en luchas de poder” en lugar de “dedicarse a la política con mayúsculas”.

En lo que respecta a las primarias del PSdeG, Tellado denunció que haya que “elegir entre tres ‘sanchistas’”: entre “quién va a representar el no es no”.

Por su parte, al respecto de En Marea, el secretario general hizo hincapié en que “todos menos él –en alusión a Luís Villares– saben qué es un zombie político”. A este respecto, remarcó que los alcaldes de las mareas están “más centrados en derrocarlo” que en dirigir sus propias ciudades.