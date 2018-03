El PPdeG aprueba entre protestas la ley que reduce las áreas sanitarias

El proyecto que reforma la Ley de Saúde de Galicia de 2008 y que reduce de once a siete las áreas sanitarias reorganizando la gestión en catorce distritos, tantos como hospitales públicos hay en la comunidad, recibió la aprobación definitiva en el Parlamento solo con los votos del PPdeG, quien defendió, a través del diputado Aurelio Núñez Centeno, que la norma “mejora la calidad” de la sanidad pública.



Enfrente, En Marea, PSdeG y BNG rechazaron de plano una norma que “reduce y aleja” los servicios de los ciudadanos, además de “perjudicar la igualdad de oportunidades”. Toda la oposición recordó las movilizaciones sociales contra la ley, incluida la multitudinaria manifestación de Santiago, y anunciaron que, aunque los populares la hayan sacado adelante, las críticas no cesarán.



Desmantelar el sistema

“Podrán aprobarla con su mayoría, pero no cuenten nunca con desmantelar el sistema y que nos quedemos callados”, ha proclamado el parlamentario del PSdeG Julio Torrado, en la misma línea que se pronunciaron Eva Solla (En Marea) y Montse Prado (BNG). El debate se produjo con la tribuna llena y el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, entre el público.

También se desplazaron a Santiago el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista Darío Campos, y alcaldes de municipios próximos a hospitales comarcales, entre ellos el regidor de O Barco y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, para seguir el debate en el hemiciclo, donde también se encontraba, en la bancada del Gobierno, el conselleiro de Sanidade.



Entre tanto, fuera del Pazo do Hórreo, numerosas personas secundaron una concentración de SOS Sanidade Pública, que insistió en la retirada de una norma que sus portavoces ven “un atraso” y “un paso más hacia la privatización”. “Cuanto más deterioran la sanidad pública, más benefician a la privada”, acusaron.

Con esta percepción coincidieron los distintos diputados de la oposición que intervinieron en un debate en el que la diputada de En Marea Eva Solla recordó que “fuera” de la Cámara había “muchos gallegos recordando que la tiranía no debe ser ley”, gente “que no es tonta ni está manipulada” pero sí conoce la situación de la sanidad gallega.



Por ello, tras incidir en que la norma “reduce servicios” y denunciar que los profesionales sanitarios “trabajan con la lengua fuera” mientras la “inequidad campa a sus anchas”, lamentó que el Gobierno de Feijóo haya hecho “oídos sordos”.

“No gobiernan en mayoría, gobiernan en satrapía”, afeó antes de incidir en que la “contrarreforma” sanitaria que ayer vio luz verde en la Cámara “camina también contra la participación en el diseño de las políticas de la salud”.